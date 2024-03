Messi desvela cuándo se retirará del fútbol

En la MLS, Lionel Messi es consciente que vive ya su última época como futbolista profesional. El capitán del Inter de Miami habló al respecto en una entrevista con el podcast 'Big Time' de 'MDC', programa de Arabia Saudí, desvelando sus intenciones respecto a decir adiós al deporte oficialmente.

"En el momento en que me dé cuenta de que ya no estoy rindiendo, que ya no me divierto y que ya no puedo ayudar a mis compañeros, seguramente tomaré la decisión por mí mismo", comentó Messi. “Soy muy autocrítico. Sé cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando juego bien, cuando juego mal... Y cuando sienta que es el momento de dar el paso, definitivamente lo haré. Pero si sigo sintiéndome bien, siempre intentaré seguir adelante”, puntualizó el '10' argentino.

LA VIDA DESPUÉS DE LA RETIRADA

Una vez retirado, Lionel no tiene claro aún lo que hará. Sabe que su pasión es el fútbol, pero no sabe si seguir ligado desde los banquillos, las oficinas o algo alejado del deporte profesional.

"Sinceramente, todavía no he pensado en eso porque quiero disfrutar de mi vida ahora. Día a día. En este momento todavía disfruto mucho jugando al fútbol y por eso definitivamente quiero seguir jugando por un tiempo. ¿Qué objetivos tengo todavía? Nada concreto. Me siento afortunado de haber podido lograr todo lo que alguna vez soñé, dentro y fuera del campo", explicó Messi.