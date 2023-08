'Efecto Messi': la MLS estudia parar para las fechas FIFA para no perder a su estrella

El Inter Miami se quedará sin su líder Leo en un momento clave de su temporada "Tengo entendido que para el siguiente año lo están analizando y es probable que eso suceda", dijo el Tata Martino

El argentino Gerardo 'Tata' Martino, técnico del Inter Miami, aseguró este martes que ve "probable" que la MLS decida interrumpir la competición durante las fechas FIFA a partir de 2024 para evitar que estrellas como el argentino Lionel Messi se pierdan jornadas de competición liguera.

"Tengo entendido que para el siguiente año lo están analizando y es probable que eso suceda", dijo Martino en una rueda de prensa previa al partido de este miércoles contra el Nashville.

Hasta este año, la MLS ha seguido organizando sus jornadas de competición durante las fechas FIFA y también lo hará en la próxima, de septiembre, por lo que el Inter Miami se quedará sin su líder Messi en un momento clave de su temporada, en la que se juega sus opciones de alcanzar la postemporada.

Messi estará a disposición este miércoles contra el Nashville y Martino confirmó que será titular con toda probabilidad, después de que el argentino empezara como suplente el pasado sábado en la visita a los New York Red Bulls para gestionar energías.

"El partido que necesitaba para tener un poco de recuperación fue el pasado en Nueva York, lo mismo que con Sergi Busquets así que si no hay ningún inconveniente va a ser del partido", dijo Martino.

"Es muy difícil no diseñar el equipo alrededor de él y la manera en la que nosotros podemos lograr su mejor versión. Todos los esquemas que vamos usando, siempre lo hacemos pensando en cómo él puede tener mayor incidencia dentro del partido. Hasta ahora en ese sentido vamos bien porque el resto de futbolistas entienden muy bien cuál es la idea y de qué manera podemos explotar mejor las posibilidades de Leo sin dejar de ser un equipo", afirmó el técnico argentino.

Martino se deshizo en elogios además por el pase que dio Messi a Benjamín Cremaschi en la acción que llevó al gol del definitivo 2-0 en Nueva York, obra del propio astro argentino.

"Es la primera que vez que yo creo que veo no menos de diez veces el pase. Cuando tuve la oportunidad de jugar al fútbol a mí me gustaba mucho el pase de gol, y realmente no descubro por ningún lado como lo vio Cremaschi", aseguró.

Messi lleva once goles en nueve partidos con el Inter Miami y conquistó el pasado 20 de julio la Leagues Cup, el primer título en la historia del club.