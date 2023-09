Umtiti, quién te ha visto y quién te ve

El central francés dejó claro tras debutar como titular con el Lille que está dispuesto a asumir el liderazgo, aunque avisó que "no soy Dios" El defensa afirmó que "necesito aportar mi granito de arena para que el equipo entienda que para ganar a veces hay que ser un ‘perro’ y que no nos importa el juego bonito"

El central francés Samuel Umtiti disputó este sábado su primer partido como titular con el Lille. Consciente de lo mucho que se espera de un jugador con su experiencia, el ex blaugrana asume la responsabilidad aunque deja claro que no es el salvador del equipo. "No soy Dios", avisó nada más concluir el partido, según recogió 'L'Equipe'.

El defensa sabe que la juventud del equipo le obliga a dar un paso al frente esta temporada. "Los jugadores jóvenes escuchan; es fácil para mi. El grupo funciona bien, pero rápidamente me di cuenta de que a este equipo le faltaba un poco de liderazgo y también de tranquilidad. Algunos carecen de ella en situaciones difíciles. Tengo que desempeñar este papel", afirmó.

Umtiti ha vuelto a la Ligue 1 once años después, aunque no pudo redondear su debut como titular con la camiseta del Lille con una victoria y se tuvo que conformar con un empate en el campo del Rennes (2-2). El ex blaugrana completó los 90 minutos formando tándem en el eje de la zaga con el joven Leny Yoro, que tiene 17 años.

LIDERAZGO

Umtiti está dispuesto a asumir el liderazgo, aunque pide a otros jugadores que le acompañen también en esta labor. "Cada uno aporta su experiencia. No soy Dios. ¿Lo cambiaré todo? No. Todos debemos escuchar, tanto Leny como yo, cuando se habla en el campo. Le dije que no me importa la edad. Él también necesita hablar porque, atrás, lo vemos todo. Este equipo necesita madurar más. Necesito aportar mi granito de arena para que el equipo entienda que para ganar a veces hay que ser un ‘perro’ y que no nos importa el juego bonito".

Se da la circunstancia de que durante su etapa en el Camp Nou, que cerró oficialmente el pasado mes de junio, Umtiti fue acusado en algunas ocasiones de no estar totalmente comprometido con el equipo. Quién te ha visto y quién te ve.