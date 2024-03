Martín Satriano: "¿Milagro del Brest? También se lo preguntan en Francia..."

Cuando Martín Satriano llegó a Brest, allá por la 20-21, jamás imaginó encontrarse en pleno 2024 con esta entrevista. A punto de convertirse en equipo de Champions, segundo en la Ligue 1 y a las puertas de hacer historia con un equipo que, hasta hace nada, luchaba por evitar el infierno del descenso.

Hoy, la vida le sonríe y el Brest va camino de hacer lo impensable. En la previa del duelo ante el Lorient, Satriano atiende a SPORT para valorar lo que está siendo una temporada memorable. Está cedido, pero siente el club como suyo.

Pregunta: ¿Qué buscaba esta temporada Martín Satriano en Brest?

Respuesta: Fui a buscar la confianza en mí mismo, que sentía que estaba perdiendo. La temporada anterior no me sentía yo mismo y la idea de volver a Brest fue un poco por ese lado, ya que me había sentido muy bien la otra vez

P: ¿Qué encontró?

R: Me encontré con un grupo muy unido, con mucha calidad y que me recibió de la mejor manera. Un staff técnico nuevo con una idea de juego que me gustó mucho también.

P: Hay una pregunta que nos hacemos mucho fuera de Francia, ¿cómo un equipo como el Brest está ahora mismo segundo en la Ligue 1?

R: Es una pregunta que un poco se hacen también en Francia, creo que estamos ahí arriba por todo el trabajo que venimos haciendo, todos juntos como equipo. Desde el primero al último, siempre trabajamos para aportar lo mejor al equipo dejando de lado lo individual.

P: ¿Qué ha hecho bien el equipo esta temporada para estar ahí arriba?

R: Creo que lo mejor que hicimos y estamos haciendo es salir a ganar cada partido sin temer al rival, todos los partidos salimos con mucha energía y repitiendo un poco lo anterior, buscando el resultado colectivo.

P: Estuviste ya cedido en Brest en la 21-22, ¿qué ha cambiado en el club dos años después? Aquella temporada acabasteis undécimos y ahora vais segundos...

R: Primero de todo el entrenador y otros jugadores. Vinieron jugadores de calidad y se mantuvo una base que creo que fue importante para poder estar donde estamos hoy en día.

El Brest está haciendo historia / Brest

P: ¿Qué hace especial al Brest y qué importancia tiene el técnico?

R: Creo que lo que hace especial al Brest es que somos un equipo humilde, que deja todo en cada partido y que también juega bien al fútbol. Eso acompañado de la gente que siempre está presente y empuja para delante. El técnico nos transmite mucha tranquilidad, confía en sus jugadores y creo que eso es clave para un equipo. Un jugador que sabe que tiene un entrenador que confía juega más suelto. También nos exige mucha concentración y que tengamos ambición de ir siempre a por más.

P: ¿Cómo es el vestuario que te has encontrado?

R: Un ambiente muy positivo, hay muchos líderes que empujan para el mismo lado y eso hace que todo sea más fácil. Siempre hay alegría e intentamos siempre apoyar al compañero en los momentos difíciles o en los errores.

P: ¿Se piensa en llegar a la próxima Champions?

R: En principio no era un objetivo, pero a medida que iban pasando los partidos se empezó a ver más posible. Buscamos la clasificación a una competición europea. La Champions sería perfecto y trabajamos para lograrlo.

P: Para los que puedan conocer menos al Brest. ¿Cómo juega este equipo y cuáles son los puntos más fuertes?

R: Somos un equipo intenso, que intenta jugar al fútbol por abajo y abrir la cancha lo máximo posible para llegar a zonas de centros. Nuestra fortaleza para mí es cuando jugamos de local con nuestra gente, hay un ambiente muy lindo y caliente que nos empuja a salir con todo. Y también que de visitante tratamos de jugar de la misma manera sin meternos en nuestra portería. Jugamos sin miedo y con confianza

P: ¿Qué jugadores destacarías?

R: Tenemos muchos jugadores buenos, creo que es nuestro fuerte el juego colectivo pero si tengo que destacar a alguno, me gustan mucho Lees-Melou, Kenny Lala y Román del castillo. Me parecen jugadores muy inteligentes que aportan mucho al equipo

P: ¿Y tu temporada? Has jugado 28 partidos esta temporada ya, con cuatro goles y tres asistencias. ¿Cómo estás valorando esta cesión?

Por el momento me parece una buena temporada, siento que crecí mucho y que estoy aportando mucho al equipo, vamos segundos así que creo que es una muy buena temporada. Aún quedan muchos partidos importantes donde voy a tratar de seguir ayudando al equipo, con goles o asistencias si se puede.

P: Ahora mismo estás cedido en el Brest esta temporada. ¿Piensas en seguir la próxima temporada, sobre todo si hay Champions?

R: Es una decisión que tengo que tomar en conjunto con la empresa que trabaja conmigo, el Inter y mi familia. Tengo contrato con Inter hasta el 2027 y eso hace que no dependa todo de mí, pero ahora mismo sinceramente solo pienso en los próximos partidos que vienen para poder dejar el club en lo más alto.