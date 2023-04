Los verdaderos motivos de la despedida de Mateu Lahoz

Su distanciamiento de las posturas del Comité Técnicos de Árbitros es la causa principal de la no renovación de su contrato La dirigencia arbitral actual considera que el valenciano ha tenido un exceso de protagonismo

La despedida de Antonio Mateu Lahoz sigue estando envuelta en una nebulosa. El colegiado valenciano estaba ilusionado en seguir pero han sido sus superiores quienes han decidido no renovarle el contrato que, año a año, firman los colegiados. Lo habrían querido en el VAR, pero no estará ahí.

Aunque todo no deja se ser un misterio, ya que el CTA no acostumbra a dar explicaciones y Mateu no se ha manifestado al respecto. A pesar de esas dificultades, en el diario MARCA han elaborado una tesis de lo acontecido.

Se había esgrimido como motivo principal, su edad, pero ha quedado claro que es una excusa. A eso se aferra Medina Cantalejo, del CTA, para condenarlo. Pero la edad dejó de ser un impedimento cuando Manuel Velasco Carballo, el anterior director del CTA, suprimió esa limitación. Mateu tiene 46 años y está en plena forma.

Lo que está claro es que su despedida se debe a una diferencia de criterios con el CTA ya que el colegiado y el organismo piensan diferente sobre algunas cuestiones claves, como por ejemplo el VAR y la mayor autonomía del colegiado de campo.

Además, parece que los actuales dirigentes no perdonan a Mateu que sea un referente mundial y mediático. No gusta su estilo ni que muchos futbolistas vayan a saludarle cuando acaba el partido. La dirigencia arbitral actual considera que ha tenido un exceso de protagonismo. El caso es que Mateu se va siendo un referente. Y su curriculum no deja lugar a ninguna duda.