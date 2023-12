El Sevilla, pendiente del primer fichaje invernal para Quique

El Sevilla confirmó hace poco menos de dos semanas la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo. El tercer entrenador hispalense de la temporada ha disputado dos partidos de LaLiga EA Sports desde entonces: un triunfo por 3-0 ante el Almería y una derrota muy luchada 1-0 en el Wanda ante el Atlético. Ahora el objetivo es seguir levantando el vuelo, y para ello tendrán que acudir al mercado de fichajes invernal.

Acorde a la información entregada por Fabrizio Romano, el Sevilla está interesado en la llegada de Stanis Idumbo Muzambo para el mercado de fichajes invernal. El futbolista del Ajax, nacido en 2005, es una de las mayores promesas de la cantera del club de Amsterdam, y los sevillanos tienen pensado presentar una oferta por él debido a su bajo costo: acaba contrato en junio y lo venderán a la baja.

El Sevilla deberá actuar rápido si no quiere perder a Idumbo, que también es pretendido por el Tottenham desde la Premier League. Los ingleses ven también una oportunidad de mercado con el belga, quien está decidido a no renovar con el Ajax y buscar nuevas oportunidades en el mercado.

Idumbo, de 18 años, es un mediocentro ofensivo internacional con las inferiores de Bélgica, jugando desde la Sub 15 hasta la Sub 19 en todas las categorías intermedias. Con el 'Jong Ajax', filial de los holandeses, acumula ya 23 partidos, aunque aún no debuta de manera oficial con el primer equipo. El belga es surgido en las categorías inferiores del Brujas, y pasó también por la cantera del Gent antes de sumarse a la disciplina del Ajax en 2021.