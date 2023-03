Sergio explota: “Mando un mensaje al estamento arbitral para que se ponga las pilas”

El entrenador del Cádiz habló tras la polémica en el choque ante el Getafe "A nosotros, por reglamento parece que son diez minutos (de descuento) todos los partidos", dijo

El entrenador del Cádiz, Sergio González, ha enviado un “mensaje” al "estamento arbitral" al término del partido que les ha medido este viernes al Getafe en el estadio Nuevo Mirandilla para que “se ponga las pilas”.

El técnico del conjunto gaditano se mostró “bastante cabreado” después del gol del empate de los visitantes (2-2) en el tiempo añadido.

El entrenador del Cádiz señaló en conferencia de prensa que “nos jugamos la vida, los chicos se matan, se dejan la vida y luego alguna persona externa pues hace que realmente se vaya todo al traste”.

“A nosotros, por reglamento parece que son diez minutos (de descuento) todos los partidos”, indicó el técnico del Cádiz.

“Es una sensación de frustración, no somos un equipo que hayamos perdido tiempo para que se hayan sumado diez minutos. Pero no me quiero calentar”, concluyó Sergio.