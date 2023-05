Rubiales defiende la marca España: "Somos un país acogedor y Valencia una ciudad extraordinaria y ejemplar"

El presidente de la RFEF ha hablado de manera contundente de los sucesos ocurridos el pasado fin de semana en Mestalla "España es uno de los países más integradores del mundo y donde mejor calidad de vida se tiene", aseguraba el mandatario

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha hablado ante los medios de los sucesos ocurridos el pasado fin de semana en Mestalla, donde la afición valencianista propinó insultos racistas a Vinicius Jr., jugador del Real Madrid. Los ha catalogado de "intolerables", aunque ha remarcado que no puede ser que "toda una sociedad quede injustamente señalada".

El capítulo vivido por Vinicius en Valencia sigue abierto. “Hay un problema de educación y comportamiento. Esto afecta en la sociedad y también en aquellos que van al fútbol no a animar sino a insultar. La violencia es intolerable y el racismo es un tipo de violencia", aseguraba Rubiales ante los micrófonos de Europa Press.

"España es un país acogedor, de primer nivel mundial en libertades y derechos. También en convivencia, salvo episodios que lamentablemente ocurren también en todo el mundo. España es destino para muchos, por su calidad de vida incuestionable, pero también por la calidad y trato de nuestra gente, y, probablemente, uno de los países más integradores del mundo y donde mejor calidad de vida se tiene sea el nuestro”, señalaba el presidente de la RFEF.

El dirigente de la Real Federación Española de Fútbol también destacó, precisamente, la ciudad de Valencia, donde ocurrió el episodio racista entre el jugador del Real Madrid y gran parte de la afición de Mestalla. "Una de las mejores ciudades que yo conozco, no de España sino del mundo, es Valencia. Lo tiene todo y unos sinvergüenzas ni deben ni pueden manchar la imagen de Valencia. En Valencia vive mi familia, es una ciudad extraordinaria”, sentenciaba.

Una de las frases más repetidas por el presidente es la de "no generalizar", puesto que la mayoría de ciudadanos son respetuosos. "No vale criticar por criticar y hacer un daño gratuito. Tenemos un problema que se focaliza en el fútbol, pero que no es del fútbol sino que es social y también hay que decir alto y claro que la aplastante mayoría de españoles somos tolerantes y respetuosos”, afirmaba. "España ha mejorado, pero aún hay algunos retrógrados e indeseables que se quedaron anclados en la prehistoria, que tienen conductas intolerables que entre todos vamos a erradicar".

Sorpresa por la resolución del Comité de Competición

La resolución del Competición de Competición respecto a lo sucedido en Mestalla ha marcado un antes y un después en los episodios de racismo. Los abogados de las tres instituciones correspondientes, LaLiga, el CSD y la RFEF, acordaron el cierre parcial de Mestalla y la retirada de la tarjeta roja a Vinícius Jr.

Sobre ello, Rubiales aseguraba que “muchas veces han salido resoluciones desde este y otros comités con las que he estado total o parcialmente de acuerdo. Otras veces, no, y, la verdad, es que esta me ha sorprendido mucho. Por más que leo, alguna de las cosas que se han decidido no las he comprendido, pero hay que acatarlas y en la propia resolución se establece el argumentario, con el que se puede estar de acuerdo o no”, concluía.