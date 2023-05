El Real Madrid se mueve para evitar que Vinicius se vaya

El entorno del jugador insiste en que se marche de España por el trato racista y la falta de protección arbitral en cada partido El club intenta apagar ese fuego y toma todo tipo de medidas legales y se posiciona contra la Federación por su grave inacción

El ‘caso Vinicius’ tiene en vilo al Real Madrid, que ve con seria preocupación la posibilidad de que el jugador haya rebasado su límite de paciencia y sufrimiento y decida abandonar el club cansado de LaLiga española ya no solo por el racismo, sino por la falta de protección arbitral. El brasileño es el objetivo para parar de los defensas rivales, la impunidad arbitral permite que lo consigan en muchas ocasiones superando el límite reglamentario. Además de patadas, le han parado con recursos cuestionables en algunos partidos sin que se haya castigo para sus agresores como ocurrió ante el Valencia con el insistente agarrón del cuello de Hugo Duro que provocó su reacción con una agresión para ver él solo la tarjeta roja. Además, el club y sus compañeros han intentado inútilmente que el jugador 'temple gaitas' y evite enfrentamientos que hacen solo que perjudicarle, pero sin éxito ante el fuerte carácter del jugador.

El entorno de Vinicius y la agencia que le representa llevan tiempo recomendándole que se vaya del Real Madrid, y no por el club, del que recibe un trato excelente e intenta protegerlo todo lo que puede denunciando de manera reiterada las agresiones de las que es objeto. Consideran que los marcajes que le hacen, además del acoso racista, le desequilibran y provocan que reaccione ya sea contra los árbitros, por esa falta de protección (ha visto 10 amarillas, la mayoría por protestar), como contra las instituciones que han hecho la vista gorda hasta el partido ante el Valencia, que colmó el vaso de su paciencia siendo él el que pagó la cuenta con la tarjeta roja. En Europa no tiene esos problemas, desde donde se preguntan qué pasa en LaLiga española.

VETO AL PGS SI DECIDE IRSE

Por todo ello, el Real Madrid se ha remangado para defenderlo ya sea sumándose a las denuncias o con notas públicas. El primero ha sido el presidente, que se ha reunido con el jugador para tranquilizarlo y mostrarle su total apoyo en un intento de protegerlo, algo que no ha conseguido todavía. El club ha lanzado ya dos comunicados oficiales contra el trato racista y contra la Federación por su flagrante inacción. La comparecencia de Rubiales para calmar los ánimos solo ha conseguido encresparlos más por su palabrería vacía, por lo que sacó un segundo comunicado que ha provocado que despida a seis árbitros VAR, empezando por Iglesias Villanueva, que ofreció al árbitro del Valencia-Madrid una imagen sesgada de lo ocurrido.

Los clubes rivales se posicionan por si Vinicius decide irse después de escucharle decir que luchará "por el racismo aunque sea lejos de aquí". Si le pide al Madrid que le deje marchar, acogiéndose a esa máxima de que el club no ata a los jugadores que no quieren estar en el equipo, podría irse aunque Ancelotti considera que "ama al Madrid y seguirá aquí". Eso sí, algunos como el PSG no tienen posibilidad de ficharlo salvo que pague los 1.000 millones de cláusula que figuran en su contrato siempre y cuando el jugador acepte que ponga el dinero. Un veto que no hay para otros equipos con los que mantiene buenas relaciones como el United, Arsenal o Bayern Múnich por nombrar tres equipos que podrían tener capacidad económica para ficharlo.