Pepe Mel despierta al Almería de su pesadilla

El pasado domingo, la UD Almería puso fin a la terrible racha de jornadas sin lograr la victoria ganando en casa de la UD Las Palmas por 0-1. El cuadro almeriense no lograba sumar los tres puntos desde el 20 de mayo del 2023, en el duelo ante el Valencia de la jornada 35 de la pasada campaña.

La victoria ante la UD Las Palmas supuso el fin de la peor racha de la historia del conjunto almeriense. El partido terminó 0-1 gracias al gol que anotó Leo Baptistao en el minuto 14 de partido. Esos tres puntos pusieron fin a esa mala racha, en el que solo el Derby Country inglés llevaba peores cifras en todo el s. XXI.

Los datos eran demoledores: 31 encuentros de LaLiga seguidos en el que no lograron la victoria. Desde ese triunfo, el Almería había acumulado un total de 19 derrotas y 12 empates. En estos encuentros, anotó 30 goles y encajó hasta 61. El último partido en que el Almería logró darle una alegría en forma de victoria a su afición fue en la jornada 35 de la pasada campaña, ante el Mallorca. En ese momento, el equipo entrenado por Rubi, logró ganar en casa por 3-0 con hat-trick de Lazaro Vinicius.

Inmejorable debut para Pepe Mel

La ansiada victoria llegó con el debut de Pepe Mel como líder del banquillo. El madrileño no ha podido empezar de la mejor manera su nueva etapa en el conjunto almeriense. Tras ser el elegido como relevo de Gaizka Garitano, el Estadio de Gran Canaria no era un escenario fácil. Pese a eso, los de Mel lograron sacar adelante el partido con garra, pero pasando también por momentos complicados durante algunos instantes del encuentro.

Mel se mostró sincero en rueda de prensa y quiso sacarle hierro a la situación del equipo: "Lo primero que han hecho ha sido recordarme que les había prometido tres días libres. Si por tres días libres son capaces de ganar, la semana que viene tienen otros tres", comentó entre risas. El técnico se mostró contento por los tres puntos, sobre todo para el ánimo del vestuario y no tanto por la clasificación: "Ganar hoy supone una liberación, sinceramente pienso que esto no va a ir más allá de ganar los tres puntos y cambiar la dinámica. Les he dicho que disfrutaran con el fútbol. Divertirse era la clave. Este es el camino de las nueve finales que nos quedan, pero no por la clasificación porque creo que será intrascendente."

La UD Almería tiene más que complicado el objetivo de la salvación, pero, como comentó el mismo técnico en rueda de prensa una vez finalizó el encuentro, la victoria era muy importante para liberar a los jugadores e intentar cambiar la dinámica del equipo.