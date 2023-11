Isco-Fekir, dupla de oro para el derbi

El estado de forma del andaluz es un incentivo para verlo jugando frente al Sevilla al lado del franco-argelino El Betis espera dar un golpe de autoridad en Liga para seguir escalando posiciones en Liga, mientras que el Sevilla aspira a alejarse del descenso

Quién le iba a decir a Manuel Pellegrini que en la presente temporada iba a recuperar a uno de esos grandes jugadores que parecían haber pasado de moda. O que al menos no se esperaba que fuera a reivindicarse de esta manera. Porque, contra todo pronóstico, Francisco Román Alarcón Suárez 'Isco' con su 'aquí estoy yo' cuenta con 7 MVP en 11 partidos de Liga. Con el regreso de Nabil Fekir el Betis encara el derbi sevillano con la ilusión de lucir a su dupla de oro.

Compatibilidad entre ambos

Pellegrini dispone de ambas estrellas para ingeniar un centro del campo de ensueño. Dos jugadores con una creatividad única que dejan una sola incógnita: ¿Apostará su entrenador por alinearlos juntos y con continuidad? Lo cierto es que en su regreso contra el Mallorca, Fekir no entró hasta el final del partido, precisamente por Isco. En Europa League entró primero el andaluz sobre el 60' y el franco-argelino un cuarto de hora más tarde, por lo que apenas coincidieron. Cabe recordar, que ambos tienden a ocupar zonas de ataque y, por ahora, su entrenador parece optar por un único perfil ofensivo como Rodri o Isco y dos más defensivos como puedan ser Guido Rodríguez, William Carvalho, Marc Roca o un comodín como Andrés Guardado. Será interesante ver qué tiene preparado el técnico chileno para esta ocasión.

Por otro lado, hay que destacar lo que supuso la pérdida de un jugador de la talla de Sergio Canales, toda una institución en el club. La llegada de Isco ha liberado de dudas a los más escépticos. Porque no se puede decir que el andaluz no esté cargando con responsabilidades que se requieren en la medular del conjunto bético.

Nabil Fekir en su vuelta contra el RCD Mallorca | EFE/José Manuel Vidal

En una temporada en la que los puestos europeos están realmente caros, los verdiblancos parten como favoritos para este choque, mientras que los hispalenses vienen de una mala dinámica, ya no solo en la presente temporada. El agónico curso 2022-23 se consiguió revertir con la Europa League de José Luis Mendilibar. Ahora, con Diego Alonso en el cargo, la situación no parece haber mejorado y no se le augura un futuro mucho más lejano al técnico actual.

Es el momento para que los sevillistas tiren de casta y orgullo y se alejen del peligroso descenso que no queda tan lejos y, por otro lado, la oportunidad para los béticos de dar un golpe sobre la mesa y hacerse con la quinta plaza. Siempre en función de lo que hagan sus perseguidores más cercanos.