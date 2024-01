Bordalás, indignado con las rojas del Getafe: "Todo ha sido exagerado"

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este martes en rueda de prensa que las expulsiones de sus jugadores Mason Greenwood y Juanmi Latasa durante el choque ante el Rayo Vallecano fueron muy exageradas y rigurosas.

El técnico del conjunto azulón dio su punto de vista sobre todo lo que pasó sobre el terreno de juego del estadio Cívitas Metropolitano, donde el Getafe perdió 0-2, y concretó los motivos por los que pudo ser expulsado Greenwood.

"Es un buen chico. Él no domina el castellano. Me ha comentado que ha dicho 'no me jodas'. No había pitado (el árbitro) las faltas que venían haciéndole desde algunos metros. Es frustración, no ha insultado a nadie. Es un comentario diciendo 'no me jodas, que no pitas'. Creo que todo ha sido exagerado y muy riguroso todo, incluso la expulsión de Latasa", señaló.

Antes, indicó que no quería opinar sobre la actuación de Jorge Vázquez Figueroa porque todo el mundo vio el partido e invitó a los espectadores y a la prensa a opinar según su criterio.

"Puedo hablar del partido. Hasta la expulsión de Latasa el equipo estaba bien. El Rayo ha tenido alguna ocasión a balón parado y poco más. Teníamos el partido controlado. Era cuestión de ir mejorando. Estábamos a punto de acabar el primer tiempo y teníamos confianza en el equipo. A partir de la expulsión todo cambió y el segundo tiempo fue todavía mucho peor", manifestó.

Getafe vs Rayo Vallecano / EFE

"Estamos frustrados con bastante impotencia, pero no podemos hacer nada. No voy a quitar protagonismo a quien no lo tiene. Hoy no hemos tenido protagonismo y no voy a quitárselo a nadie. No ha sido un partido violento. La sorpresa es que hay muchas tarjetas y muchos expulsados", agregó.

Además, destacó que el Getafe tendrá que "pasar página" y pensar en el siguiente partido para olvidarse cuanto antes del choque ante el Rayo Vallecano.

"Son otras las personas las que tienen que hacer algún tipo de manifestación. Yo no. Tengo máximo respeto a todos los profesionales y no puedo decir otra cosa", comentó.

Por último, reconoció que sus jugadores estaban "abatidos" al final del partido porque tenían mucha confianza en conseguir una victoria en un escenario "distinto" al Coliseum.

"Es la frustración que se tiene cuando no hemos podido conseguir la victoria. Tenemos que pasar página, centrarnos en el siguiente partido. Estas cosas no suelen ocurrir pero nos ha pasado a nosotros", concluyó.