El Espanyol se centra en la liga

El vestuario confía en su buena racha en el torneo de la regularidad para olvidar el tropiezo copero en San Mamés Diego Martínez recupera a Oliván, que ya jugó en Copa en Bilbao, una vez cumplida su sanción

Un clavo saca otro clavo. Afortunadamente para el Espanyol, la densidad del calendario le permitirá redimirse o, al menos, intentarlo del revés sufrido en San Mamés en Copa del Rey hoy ante el Betis. La eliminación del torneo del K.O. fue un varapalo, puesto que la Copa siempre es un campeonato que motiva e ilusiona al espanyolismo. Sin embargo, mirado por un prisma de optimismo, los esfuerzos se centrarán ahora en una sola causa: conseguir la permanencia.

El arranque de 2023 había sido placentero para los blanquiazules, hasta el paso por el ‘Botxo’ bilbaíno. El empate frente al Girona y la victoria en Getafe habían relanzado el proyecto de Diego Martínez, ubicándolo fuera de los puestos de descenso. No queda ahora otra que continuar remando y superar a un Betis que también llega ‘moscatel’ tras perder con Osasuna en Copa.

Los heliopolitanos, sin embargo, se aferran a las estadísticas de sus duelos con el Espanyol, netamente favorables a las ‘Trece Barras’. Los verdiblancos no pierden contra los pericos desde octubre de 2017, cuando cayeron en Cornellà por 1-0 obra de Gerard Moreno.

Iglesias, a rezar

El ‘picante’ del duelo lo pondrá Borja Iglesias, experico y que no salió por la puerta grande del Espanyol, pese a dejar un buen pellizco en el club. El santiagués será la referencia de Pellegrini, en un once en el que no estarán Fekir ni Juanmi por lesión.

En el bando espanyolista, Diego Martínez recupera a Brian Oliván tras cumplir penitencia liguera en Getafe. Montes, que ha aterrizado de pie, formará junto a Cabrera en el eje, adelantando a Calero a la medular. Por delante, los cuatro magníficos capitaneados por Joselu, autor de diez goles y que espera mantener su idilio realizador.

Alineaciones probables

Espanyol: Álvaro; Óscar Gil, César Montes, Cabrera, Brian Oliván; Vini Souza, Calero; Puado, Darder, Braithwaite y Joselu.

Betis: Rui Silva; Aitor Ruibal, Pezzella, Édgar, Miranda; Paul, Guardado; Luiz Henrique, Canales, Rodri; y Borja Iglesias.

Árbitro: González Fuertes (asturiano).

Campo: RCDE Stadium (16-15 horas).