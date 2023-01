El Athletic se come al Espanyol en octavos

Al igual que antaño contra el Mallorca, los blanquiazules se quedan sin alcanzar los cuartos. Los leones, netamente superiores, le cortaron el paso esta vez De Marcos anotó el único gol de un encuentro en el que los de Valverde asediaron en la primera mitad. Joselu marcó poco antes pero en fuera de juego y Darder acabó tocado

Por segunda temporada consecutiva el Espanyol firmó su epitafio en los octavos de final de la Copa del Rey. Bajo las órdenes de Vicente Moreno antaño se cayó frente al Mallorca en un doloroso revés por las esperanzas depositadas en el torneo del KO y este curso ha sido el Athletic el que ha marcado el límite de los de Diego Martínez. Un gol de Óscar de Marcos en la primera mitad fue suficiente para el elenco de Ernesto Valverde para volar hacia los cuartos (1-0).

FICHA TÉCNICA Copa del Rey ATH 1 ________________ 0 ESP ALINEACIONES Athletic Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Vesga, Zarraga (Herrera, 79'); Nico Williams, Sancet (Raúl García, 79'), Berenguer (Muniain, 69'); y Guruzeta (Iñaki Williams, 69'). Espanyol Joan García; Rubén Sánchez (Lazo, 78'), Sergi Gómez, Montes, Cabrera (Aleix Vidal, 46'), Brian Oliván; Vini Souza, Darder (Nico Melamed, 61'), Expósito (Pol Lozano 69'); Puado (Koleosho, 69') y Joselu. Gol 1-0 M. 27 De Marcos. Árbitro Pulido Santana (grancanario). T.A.: Yeray (45') / Puado (36'), Rubén Sánchez (44'), Sergi Gómez (45+3') y Vini Souza (93'). Incidencias Nuevo San Mamés. 37.564 espectadores.

El Nuevo San Mamés era una olla a presión -cuándo no- y los once leones que dispuso el ‘txingurri’ sobre el pasto se comieron a los blanquiazules. Martínez no se arrugó en su planteamiento y dispuso un sistema con tres centrales y dos carrileros, aunque durante toda la primera mitad estuvieron emparedados muy cerca de las inmediaciones de Joan Garcia. El meta mantuvo su papel de titular en Copa y fue uno de los cinco cambios respecto último partido, el 1-2 en el Coliseum. Oliván, sancionado en Getafe, volvió a su hábitat natural. Edu Expósito y Sergi Gómez también encontraron su hueco en el once así como Rubén Sánchez, que sigue sumando minutos después de superar su lesión. Ya fue titular en la anterior ronda el Celta. Pese a todo este movimiento de piezas, difícil lo tenía el Espanyol para salir vivo de los primeros 45 minutos.

El asedio del Athletic fue absoluto desde que sonó el silbato. Reflejado en fríos datos: 70% de la posesión, 16 remates y nueve córneres a favor. El conjunto bilbaíno se asentó en territorio rival y no dejó respirar a su rival, que achicaba agua como podía. Joan Garcia desbarató una de las más claras con una gran estirada a un tiro de Berenguer. El descanso se antojaba como un oasis para los pericos, que por un instante soñaron con la machada.

En el ecuador de la mitad, Joselu embocó la primera y única que tuvo aunque lo hizo con el banderín en alto. El VAR, ya en activo en esta ronda, corroboró la decisión tomada por los trencillas sobre el verde. El ariete había cazado un balón prolongado en el único saque de esquina que dispuso su equipo hasta el asueto. Y del posible 0-1 se pasó al 1-0, resultado mucho más justo por los méritos de uno y otro.

Zárraga filtró un balón que Sancet prolongó de tacón viendo por el rabillo del ojo cómo Óscar de Marcos entraba como un cuchillo en el área. El lateral definió perfecto ante Joan, viéndose beneficiado de que la mágica asistencia del ‘8’ dio en Cabrera.

Hasta el paso por vestuarios lo del Espanyol fue una dura y ardua travesía. Ahí llegaron las modificaciones de Diego Martínez. Aleix Vidal entró por el citado defensa charrúa y su equipo volvió a lucir con el clásico 4-2-3-1. Lamentablemente para sus intereses el decorado no cambió demasiado. Nada más arrancar César Montes sacó por alto un balón cuando por detrás Vesga se relamía. Era el 2-0. Notable encuentro del zaguero mexicano, asentándose en el eje de la línea defensiva a velocidad acelerada. Hoy se atrevió incluso en medir a Iñaki Williams en una carrera, donde le cortó el paso con un perfecto ‘tackling’.

Uno que ya es fijo es Vini Souza, que en San Mamés se multiplicó para contener las acometidas leonas. Ambos fueron los brotes verdes de un partido que a la hora de juego perdió a un Darder exhausto y que dio el susto en un mal apoyo minutos antes. Melamed entró por el ‘10’, aunque el contexto no era para lucirse como sí hizo el ‘21’ frente al Celta.

Jugaba con el marcador a favor el Athletic, ya menos fresco tras el desgaste del primer acto aunque con fuerzas suficientes para tener maniatado al Espanyol. Sancet pudo ampliar la renta pero se quedó en el intento. Fue el único lunar de los roijiblancos, el no sentenciar el encuentro. A la postre se vio que falta tampoco le hizo. Alegría vasca y decepción catalana. El Espanyol ya puede centrarse al cien por cien en dedicar sus esfuerzos a seguir reconduciendo su situación en Liga.