Cádiz y Sevilla luchan por reencontrar la tranquilidad

El Cádiz y el Sevilla miden sus necesidades, que son muy similares La buena noticia para Sergio González es la vuelta del centrocampista Rubén Alcaraz

El Cádiz y el Sevilla se citan este sábado en el estadio Nuevo Mirandilla en un partido de la undécima jornada de LaLiga EA Sports al que llegan en situaciones muy similares, ambos con nueve puntos, varias jornadas seguidas sin ganar y cerca de los puestos de descenso, por lo que el que consiga vencer también logrará recobrar algo de tranquilidad.

El Cádiz lleva tres derrotas seguidas y solo ha sumado dos puntos de los últimos dieciocho posibles, por lo que pretende reaccionar ya para seguir agarrado a las posiciones de permanencia. Los gaditanos cayeron el lunes en Valencia (2-0) y su entrenador, Sergio González, reconoció que están viviendo de las rentas.

Los siete puntos logrados en las cuatro primeras jornadas les dan aún aliento para seguir fuera de los puestos de descenso, pero si continúa esta racha negativa el camino emprendido parece predestinado a caer entre los tres últimos clasificados, de los que el Cádiz está separado ahora por tres puntos.

La buena noticia para Sergio González es la vuelta del centrocampista Rubén Alcaraz y el atacante venezolano Darwin Machís, que estaban sancionados la jornada pasada. Por contra, no podrá jugar el extremo catalán Robert Navarro, expulsado frente al Valencia y castigado con un partido de suspensión por los organismos federativos.

Además, continúan lesionados el central Luis Hernández, el centrocampista Fede San Emeterio y el central senegalés Momo Mbaye, mientras que vuelve a la convocatoria otro central, Víctor Chust, tras superar un problemas físico.

En el lado sevillista, el uruguayo Diego Alonso afronta su tercer encuentro en el banquillo tras la destitución de José Luis Mendilibar, con dos primeros compromisos muy seguidos y muy exigentes en el Sánchez-Pizjuán, como fueron la visita del Real Madrid (1-1) el pasado sábado y este martes la del Arsenal (1-2) en la Liga de Campeones.

En ambos encuentros el equipo compitió bien pero ello no le dio para ganar, por lo que ahora el exseleccionador de Uruguay se estrena como visitante con la misión de sumar la primera victoria de su nueva etapa como entrenador, aunque se encontrará a un Cádiz que redoblará sus esfuerzos para no verse mas comprometido con una larga racha en la que no suma de tres.

Diego Alonso, que repitió once titular en los sus dos primeros partidos, para éste vuelve a tener a todos sus jugadores disponibles salvo el central brasileño Marcao Teixeira, quien aún no ha debutado esta temporada por una sucesión de lesiones que vienen desde el pasado curso.

En esta ocasión, cuando llevaba ya varias sesiones de trabajo con el grupo, padece nuevas molestias musculares que le impiden volver a los entrenamientos de la plantilla, mientras que el meta noruego Orjan Nyland y el centrocampista Joan Jordán, quien se ausentaron el jueves por problemas gastrointestinales, este viernes se ejercitaron con normalidad.

También trabajó a buen nivel el centrocampista brasileño Fernando Reges, quien fue baja de última hora en la lista para el Arsenal por una sobrecarga leve en el tendón de Aquiles y le sustituyó en la convocatoria el central argentino Federico Gattoni.

Parece que para la visita al Cádiz, Diego Alonso hará algunos cambios, entre los que podría darle la oportunidad de la titularidad por primera vez al meta serbio Marko Dmitrovic en detrimento de Nyland y que el propio Fernando ocupe el sitio del suizo Djibril Sow.

- Alineaciones probables:

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Fali, Meré, Javi Hernández; Escalante, Alcaraz, Alejo, Machís; Maxi Gómez y Ramos.

Sevilla: Dmitrovic; Jesús Navas, Gudelj, Sergio Ramos, Acuña; Fernando, Rakitic, Soumaré; Ocampos, Lukebakio; y En-Nesyri.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 21.00.