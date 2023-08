Oriol Querol: "Muchísima más gente sigue la Kings League"

Oriol Querol, CEO de la Kings y la Queens League, atendió a SPORT para analizar el primer año de existencia de la competición y Las Finales de Madrid En poco más de medio año, la competición está alcanzando cifras históricas, se expandirá a América y se está consagrando como el contenido de mayor consumo en plataformas como Twitch y Tik Tok

Oriol Querol, CEO de la Kings y la Queens League, atendió a SPORT para analizar el primer año de existencia de la competición y Las Finals celebradas el pasado 29 de julio en el Cívitas Metropolitano. Se hizo pública en enero, pero la primera reunión se celebró a mediados de julio, poniendo así la primera piedra de un exitoso proyecto.

Este, en poco más de medio año ya está alcanzando cifras históricas, se expandirá a América y se está consagrando como el contenido de mayor consumo en plataformas como Twitch, donde son el canal con más audiencia media del mundo, y Tik Tok. Precisamente, allí es donde están cerca ya de superar en seguidores a todo un referente del mundo del deporte como la F1.

Pregunta: ¿Cómo valorarías las diferentes fases que ha tenido la Kings League desde su creación?

Respuesta: "La King League ha tenido dos muy marcadas. La primera es desde hace justo un año hasta el 1 de enero y fue un trabajo de preparación para el lanzamiento mayoritariamente en la sombra. Fue intensísimo, sobre todo a nivel de presidentes porque era la clave, la piedra angular de todo, convencerlos y que confiaran en un proyecto que no sabían lo que sería. Además de toda la operativa. Muchísimo trabajo que también tuvo una parte muy filosófica al reflexionar como crear un producto que solucionara los problemas del fútbol tradicional".

¿Y a partir del 1 de enero?

"Fue otro paisaje completamente diferente. Ya estábamos compitiendo, pero teníamos que construir lo que queríamos ser y trabajar en un proceso en el que no había más remedio que hacer el prueba y error. Había cosas que podían parecer buenas ideas sobre el papel, pero que luego probamos y no funcionaron. Y ahora hemos ido rectificando, el primer ‘split’ ha servido para explotar y aprender. El segundo para controlar mejor esta explosión, seguir creciendo y ampliar la base, que para mí es la clave. Hemos conseguido que muchísima más gente siga la Kings League. No hemos hecho ningún cambio para procurar que la competición se asentara y quien entra de cero lo pueda entender".

El Cívitas Metropolitano coronó al campeón del segundo split de la Kings League | Kings League

¿Cómo valorarías las finales del Cívitas Metropolitano?

"Todo el segundo split es muy bueno y especialmente las finales. A nivel organizativo es un excelente y de audiencias también. Partíamos con desventaja, pero aún así en el momento clave había dos millones de personas viéndolo, algo que no pasa casi nunca en el mundo del ‘stream’".

¿Y las audiencias de las finales?

"Las emitimos en nuestros canales, más los de los presidentes y a la vez, la final de Kings también en Cuatro. Hay varias pistas que se pueden usar, pero la del pico, con prácticamente 2 millones, que es la más simbólica y la que la gente usa, es bastante parecida a la del Camp Nou. No se puede evaluar la audiencia del evento del sábado sin tener en cuenta los diferentes factores. Congregamos a casi dos millones de dispositivos que si nos ponemos a multiplicar, pues probablemente sean cuatro o cinco millones de personas. Además, en diferido, solo las finales del sábado en el Cívitas Metropolitano en Twitch, donde el stream duró 8 horas 58 llevan ya casi 12 millones de 'views'".

xBuyer Team, campeón de la Kings League | Kings League

En ese sentido, ¿Crees que ha seguido subiendo?

"Es evidente que la audiencia ha crecido por impacto, por seguimiento y por implicación. Creo que tiene una base enorme de gente que la sigue, no solo los partidos, sino los eventos, los programas, todo lo que hacemos, y que es lo que buscábamos. Ha subido por varios sitios que no esperábamos, una de esas es las edades, hay mucha gente mayor de 30 años que sigue la Kings League muchísima, hay mucha gente, muchos niños menores de 10 o 12".

"El canal de Twitch con más audiencia media del mundo"

"Ahora mismo la Kings League es, por bastante diferencia, el canal de Twitch con más audiencia media del mundo. A pesar de ser nuestro segundo canal, el canal de YouTube es de los más grandes del mundo a nivel de 'streaming' y el tercero, Tik Tok, es probablemente a nivel de directos el más grande de España. A nivel de repercusión en Tik Tok tenemos más audiencia que varias de las mayores ligas del mundo del fútbol juntas".

¿Hay techo en redes?

"Solo con entrar en TikTok y darte una vuelta te das cuenta del impacto de la competición en una plataforma que a nivel de audiencia joven es la reina. Probablemente se va a convertir en la competición con más impacto en TikTok. En solo seis meses estamos casi a punto de superar la fórmula 1 en de seguidores. Una competición nacida en Barcelona hace solo seis meses, con varios condicionantes, comparada con la F1, te da una prueba del crecimiento y el ‘boom’ que ha sido. A muchos niveles".

La comparativa en Tik Tok entre la Kings League y la F1 | Sport.es

¿Cómo se gestionarán los perfiles de la Kings League Américas?

"Lo anunciaremos en octubre cuando hacemos la Liga de Ligar, porque evidentemente va a ser parecido al de aquí, porque al final es un formato que vamos a intentar no replicar, pero sí exportar. No podemos es pretender encontrar exactamente los mismos perfiles,vamos a intentar replicarlo. Va a haber un presidente y un director de Kings América".