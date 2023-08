Oriol Querol, sobre el Draft y los salarios: "El ojetivo es subir el nivel y para ello hay que incrementar los sueldos"

El CEO de la competición atendió a SPORT para hablar, entre otras cosas, del próximo Draft y la subida de sueldos Además explicó que varios presidentes ya están llegando a acuerdos a largo plazo con jugadores 11 y 12

Una vez finalizado el segundo split, la Kings y la Queens League ya miran al setiembre, concretamente al día 4, en el que se celebrará el Draft en ambas competiciones. Sobre su subida de nivel y la escala salarial implementada, Oriol Querol afirmó a SPORT que: "se tiene que hacer un esfuerzo para que los sueldos suban y el nivel también".

El pasado lunes, en el 'After Kings', se vivieron momentos muy buenos como por ejemplo la celebración de los títulos conseguidos por parte de xBuyer Team en la Kings y PÍO FC en la Queens, pero también uno durísimo, que fue el de decir adiós a 6, en algunos casos 5 por la repesca, jugadores de cada equipo.

Esto dará paso a la selección de 5 futbolistas el próximo 4 de setiembre por parte de los clubes de la Kings y 2 en la Queens, ya que ese era el número de jugadoras que se tenían que descartar para el siguiente split.

¿El próximo Draft va a subir mucho el nivel?

Al ser preguntado por ello, lo tenía claro, aunque reconocía que es un momento complicado: "El objetivo es subir el nivel siempre y esto puede implicar momentos duros por los que abandonan la competición, pero a largo plazo todo el mundo está de acuerdo en que el objetivo tiene que ser el de subir el nivel y para ello hay que hacer el esfuerzo de subir los sueldos para traer más talento".

Acuerdos con jugadores 11 y 12

Y no solo los sueldos, como comentó, sino también los pagos a los jugadores 'no drafteados': "Se tiene que pensar a largo plazo y me consta que hay presidentes que están llegando a acuerdos con jugadores 11 y 12 a dos, tres años vista. Me alegra, porque significa que se está asentando. Esto es un ecosistema que ha llegado para quedarse".

Los salarios van a subir con la competición

"Hay jugadores que han aceptado entrar en setiembre porque se les garantiza cierta estabilidad, que al final es lo que pasa en el fútbol 11. Todo el mundo quiere a los mejores jugadores y se tiene que trabajar para generar más ingresos y permitirse fichar mejores jugadores. Ha empezado por abajo con contratos humildes, pero va a subir con la competición".

¿Más ingresos y tope salarial?

Además, contó que a final de año, los presidentes recibirán un ingreso que podrán distribuir: "Aquí hay una especifidad. Los jugadores están bajo las disciplinas de los clubes, pero son empleados de la liga. Esto es más habitual en el deporte americano. Hemos llegado a unos acuerdos con los equipos de modelo de negocio en el que hemos anunciado que además de sueldo, los clubes pueden complementarlos con parte de los ingresos que se van a repartir a final de año".