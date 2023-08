Oriol Querol - Gerard Piqué, el duo que unió el Barça y que hace de la Kings League un éxito

Oriol Querol y Gerard Piqué forman una dupla que se complementa a la perfección Cada uno ha adoptado un rol diferente en sus participaciones en la Kings League

Desconocido para muchos en el inicio de esta aventura, Oriol Querol poco a poco fue cogiendo más protagonismo en todo el universo Kings y Queens hasta convertirse en un personaje fundamental. Ahora, una vez finalizados los dos primeros splits, el CEO de la competición atiende a SPORT para contarnos como surgió, el tándem que forman con Piqué, los roles y la relación con los presidentes.

Todo empezó en el Camp Nou, como nos cuenta, ya que él era el encargado de dirigir el proyecto de 'Match Day', documental sobre la primera plantilla del FC Barcelona que se emitió y permitió a millones de aficionados conocer un poco más el día a día de sus ídolos. Así nos lo contó: "Ya llevamos muchos años y varios prouyectos juntos. Empezamos en Matchday, que yo dirigí y que estuvimos un año dentro del vestuario del Barça, trabajando codo a codo".

"Era la primera vez que se metían cámaras en algo tan sagrado como el vestuario del Barça y el proyecto salió por qué yo remé todo lo que pude, pero Gerard abrió puertas para que nos pudiéramos meter en ellas. Allí decidimos seguir trabajando juntos y me incorporé a Kosmos".

En la empresa fundada por el excentral azulgrana ya han realizado varios proyectos, pero ninguno de la magnitud de este: "La Kings y la Queens es el proyecto más grande que he dirigido aquí. Crece gracias a esta unión entre Gerard y yo y la de todos los que trabajan con nosotros, que son muy buenos".

Oriol Querol y Gerard Piqué en el Cívitas Metropolitano | Kings League

El duo con Piqué y su participación

Oriol explicó que en los primeros programas, todo empezó porque "tenía mucha información y había que trasladarla. Y poco a poco se convirtió en un duo en el que nos hemos acabado repartiendo los roles. Gerard por como es de expansivo cogió un rol más gamberro respecto a los presidentes. Y yo he asumido uno mucho más serio y mucho más directivo para tener esa pata más garantista y más organizativa y más seria".

Aunque también explicaba que "los hemos movido cuando ha hecho falta pero el mío es estar ahí para organizar la competición, dar seriedad y que el proyecto a largo plazo continúe", también comentaba entre risas "al final me han dado el papel del de la organización y del señor mayor que pone orden".

Exposición mediática

Esa participación en los 'Afters' y los 'Chup Chup' lo han integrado dentro del universo como una de las figuras más importantes del engranaje, algo que conlleva una exposición mediática muy grande. Al ser preguntado por ello nos comentaba que: "La Kings League evidentemente implica una repercusión y una exposición que no estaba prevista".

Pero añadía que: "A mí, a nivel personal, pues bueno, sí que implica muchas fotos por la calle y cosas que antes no hacía, pero primero no es algo que buscaba ni quería, y segundo, que me ha pasado una edad que no es lo mismo. La mayoría de las interacciones que tengo yo con gente que me para son positivas y son para felicitar por el proyecto, así que encantado".