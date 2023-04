Juan Arroita y Joan Compte, los artífices del campeón de la Kings League

Juan Arroita y Joan Compte, primer y segundo entrenador de El Barrio, hicieron un gran Draft y ahora, trabajan incansables en el mercado de fichajes Ambos hablaron para SPORT durante la visita que realizaron junto al presidente Adri Contreras y varios de sus jugadores

Juan Arroita y Joan Compte, primer y segundo entrenador de El Barrio, son unos "animales competitivos", como los define su presidente, Adri Contreras. Ambos visitaron SPORT y nos contaron como fue el proceso de convertirse en el primer ganador de la Kings League. El excelente trabajo en el Draft para seleccionar: "Un grupo no solo de futbolistas, sino también de personas" y ahora, la reconstrucción del proyecto, con un trabajo incansable en el mercado de fichajes, lo que los define.

Empecemos por el principio. A Juan, que era periodista y no entrenador, Adri le insistió para que cogiera las riendas del equipo, como él mismo nos explica: "Fue una sorpresa tremenda. Me veía de director deportivo o analista, pero me insistió y todo ha salido muy bien". Pero, sin su mano derecha, Joan, nada de esto habría sido posible: "El equipo ha respondido y el trabajo de Joan Compte, que es un crack, ha dado sus frutos y nos hemos coronado en el Camp Nou".

Joan Compte, segundo entrenador de El Barrio, se mostró feliz tras haber ganado el título en la primera edición de la Kings League | sport

¿Cómo se explica el éxito conseguido en el Camp Nou?

Pues bien, la fórmula es 'sencilla'. Trabajo, trabajo y más trabajo. No descansaron ni un instante de su visita a SPORT y aprovechaban cada momento para coger el ordenador o llamar ya pensando en el mercado. Pero... todo empezó con el Draft.

Le preguntamos a Joan por el proceso y así fue como nos lo contó. El curro previo y el 'scouting', las claves del éxito: "Tuvimos poco tiempo, pero en seguida con Juan y el equipo nos pusimos a trabajar. De los 150 teníamos 180 muy controlados, con listas por si elegían a uno de los seleccionados con perfiles y posiciones. Salió un buen Draft".

La importancia del grupo

Tanto Adri, los jugadores como también el staff, pusieron en valor la importancia del "grupo". Se les notaba que eran amigos y todo lo conseguido, en parte, fue gracias a ellos: "Tienes poco tiempo para acoplar el equipo, no estamos hablando de una temporada entera y, haber lconseguido que todos se tatúen y que sean amigos es un gran logro".



A su vez, el segundo entrenador de El Barrio confesaba que para él ha sido algo único: "Es una experiencia maravillosa. Hemos ido al Camp Nou 'miles de veces'. Ganarlo allí ha sido espectacular. Hemos hecho algo histórico con menos recursos".

"Seños Gerard, al menos una semana de vacaciones"

Entre risas, Joan le pedía a Gerard Piqué una semana de vacaciones para saborear el éxito. El mercado está siendo frenético y ambos están implicadísimos para crear, nuevamente, un equipo ganador.

Adri Contreras nos cuenta la implicación de Piqué en la Kings League | SPORT.es

"Ahora mismo es un Draft dos. Le vamos a meter muchas horas", nos explicaban. En el primer día perdieron a varios de sus jugadores, pero como hemos ido comprobando con el paso de los días, la reconstrucción ya es una realidad.

"Se tienen que preocupar los otros presidentes, tenemos un plan A, B, C y D"

Sobre la primera jornada del 'mercato', Juan habló sin tapujos y expresando un sentimiento que también compartió su presidente, nos dijo: "El precio de ganar era perder jugadores. Lo sabíamos, pero teníamos plan A, B, C y D para reponer las bajas. Una pena porque los queríamos y teníamos una piña, pero no podemos parar". Para terminar, lanzó un mensaje al resto de presidentes. ¿Se tienen que preocupar? "Sí, bastante".

Juan Arroita y Joan Compte, dos ejemplos de trabajo duro que han llevado un proyecto ilusionante a convertirse en el primer campeón de la Kings League. ¿Serán capaces de repetirlo? Sin duda, están poniendo mucho esfuerzo en ello.