Adri Contreras: "La Kings League es la oportunidad de mi vida"

Adri Contreras, presidente de El Barrio y primer campeón de la Kings League, atendió a SPORT para hablar de las claves de la victoria en el Camp Nou y toda la actualidad del equipo Tras un inicio de mercado frenético, el creador de contenido en Tik Tok se sinceró sobre las la marcha de jugadores claves y la descomposición de "la familia", entre muchas otras cosas

Adri Contreras visitó SPORT para hablar de El Barrio, "el proyecto de su vida", y de todo lo que rodea su aventura en la Kings League, de la cual se proclamó primer campeón de la historia en el Camp y ante 92.000 personas. Feliz y entregado a más no poder, rodeado de su cuerpo técnico y algunos de sus jugadores, a los que ya considera familia, nos contó sus entresijos y los de la competición, a la vez que repasó un primer día de mercado de fichajes "muy jodido" en el que pagó el precio de ser el campeón, como él mismo afirmó. Aunque también avisó de que va a por la segunda y que: "Con 213 millones puedo hacer muchas cosas".

Adri, que se define como "un animal competitivo", explicó que no le ha dado tiempo todavía a asimilar todo lo vivido, a la vez que nos comentaba que le dedica todo su día. Uno de los mayores creadores de contenido en Tik Tok del país confiesa que ha tenido que delegar, ya que no puede colgar 20 videos al día, "un objetivo sí o sí" antes de empezar en la competición, para centrarse en El Barrio, lo que le ocupa "Todas las horas. Desde que me levanto, hasta que me acuesto".

Para tratar de explicarlo, puso de ejemplo su viaje a Barcelona para asistir al programa de inicio de mercado. "Estuve 3 horas negociando con uno, con otro y de repente, miré para arriba y ya estaba en Barcelona". Tampoco descansa su cuerpo técnico, que aprovechó cada minuto libre de su visita a SPORT para seguir maniobrando en la ventana de fichajes.

La 'locura' del mercado y el adiós

Durante la emisión se le pudo ver 'derrubándonse' por el pago de la cláusula de dos de sus jugadores, pero es que tan solo verlos interactuar ya comprendes lo ocurrido. "Antes del mercado nos estábamos tatuando el logo de El Barrio, entre risas. Me rompí porque no me lo esperaba. Puedo decir que soy el único presidente que soy amigo de mis jugadores".

Previamente ya había mencionado que lo mejor de la victoria en el Camp Nou había sido: "Que haya ganado el grupo único que teníamos. Hicimos un draft increíble también de personas. Sabíamos que íbamos a aspirar a lo más alto". En todo momento le puso énfasis al grupo, que sin duda fue una de las claves del triunfo.

El aviso: "Con 213 millones..."

Llegó uno y se le marcharon cuatro jugadores y, aunque no quiso ser muy contundente, avisó a los otros presidentes: "Con 213 millones puede hacer muchas cosas, pero no les quiero dar pistas. Hay que reaccionar. Puede que ya hayamos hablado con algún jugador importante y se quiera venir".

Sobre la elección de las cláusulas, uno de los momentos más determinantes de la competición, fue claro: "Tuvimos que 'sacrificar', a Jacobo por ejemplo, para salvar a 3 o 4. Y de nada ha servido porque dos de ellos se han marchado el primer día".

Adri Contreras nos cuenta lo que pasó en el primer día de mercado | SPORT.es

La implicación de Piqué y los presidentes

El mercado, muy reciente, copó buena parte de la charla. Sobre ello y la idea de Piqué explicó: "Es un formato que es superatractivo y que condenado al éxito. Ya te digo que Piqué es muy inteligente y lo ha hecho muy bien, pero bueno, no le quita que para nosotros sea jodido".

También se deshizo en elogios para Gerard Piqué, presidente de la liga, del que dijo que: "Es el que nos da motivos para ilusionarnos. Está muy implicado. Es de los que más habla por el grupo presidentes y está todo el rato trabajando, pensando y buscando lo mejor para la liga, para que sea más atractiva".

Evidentemente todo se retroalimenta, pero a la vez que él está muy implicado, también lo están los otros presidentes: "Nadie se esperaba estar así de motivados y de ilusionados con este proyecto. Molaba mucho, pero a estos niveles de que están enganchados no nos lo esperábamos".

Xbuyer (dcha.) y Adri Contreras, durante el mercado de la Kings League | KINGS LEAGUE

"Estoy invirtiendo en mi felicidad"

"Estoy invirtiendo en mi felicidad", así define Adri el proyecto de El Barrio en la Kings League. Si bien es cierto que se ha gastado unos 20.000 euros en el primer 'split' y en el segundo se va a dejar más, como explica, todo se debe a que no tenía patrocinador. "Hay muchas negociaciones, hay muchas marcas que se han querido interesar y ya te digo, para cubrir gastos. Cuando haces un negocio al principio tienes que sembrar, invertir y bueno, yo estoy disfrutando".

"Yo soy muy feliz con esta nueva vida Presidente, que pongo comillas porque no quiero ir aquí de Florentino Pérez", añadía entre risas.

La Queens League: "Voy a estar con los dos a tope"

En ese sentido, al ser preguntado por la Quuens League nos confirmó que él sería el encargado de dirigir el proyecto: "No voy a poder fichar a nadie porque al final yo me he involucrado tanto con el masculino que no, no he visto ningún perfil que se fuera a involucrar lo mismo que yo".

Se nota que le pone muchas ganas y que lo encara con mucha ilusión: "Me apetece, porque yo llevaba mucho tiempo queriendo potenciar el fútbol femenino. Este trabajo mola mucho, por eso ahora sí me he divertido mucho con un equipo, pues voy a tener dos para divertirme".

Adri Contreras nos cuenta su proyecto para la Queens League | SPORT.es

El cambio de vida

Adri, que estudió y ejerció de periodista antes de ser creador de contenido, contó cómo es ahora compartir proyecto con exfutbolistas profesionales: "Eso sí que lo pensé el otro día. Cuando era estudiante de periodismo me acuerdo de que le solicitaba entrevistas para practicar a jugadores de Segunda División y me contestaban. Y ahora estoy aquí, compartiendo proyecto con el Kun Agüero, uno de mis jugadores favoritos. Casillas me saluda por la calle. Es una locura".

¿Y hacia dónde va la competición?

Pues bien, con la sinceridad que demostró durante toda la entrevista, el presidente de El Barrio nos dijo: "Lo único que espero es eso, seguir creciendo. Yo como creador de contenido, el barrio como equipo y también la Kings Leauge. Hoy me has pillado uno de los malos días (por el mercado), aun así el sol sale todos los días y ya está".

"Soy un animal competitivo, tengo un staff que también son animales competitivos, vamos a hacer un equipazo y vamos a ir a por la segunda", exclamó para terminar. La primera 'estrella' ya la tienen y esta nadie se la podrá quitar.