Adri Contreras: "Hay jugadores de Primera que quieren jugar en la Kings League en junio"

Adri Contreras, presidente de El Barrio, desveló que hay varios futbolistas de LaLiga que terminan contrato y quieren jugar en la Kings League Adri Contreras atendió a SPORT para repasar toda la actualidad de El Barrio y su victoria en el Camp Nou

Adri Contreras visitó a SPORT junto a su cuerpo técnico y varios de sus jugadores para repasar la actualidad de El Barrio, la competición y el mercado. La Kings League, después de confirmar en el Camp Nou semanas atrás que ha llegado para quedarse, ya prepara el segundo 'split' con un mercado de fichajes de 'locos'. Esa será una parte importantísima para los equipos, pero... ¿Qué pasará en junio cuando algunos jugadores de primera división queden sin contrato?

Pues bien, al ser preguntado por si futbolistas de primer nivel se habían puesto en contacto con él para jugar, el presidente del equipo campeón de la Kings League confirmó que: "Sí, sí, sí, de primera, de segunda, sobre todo ahora en junio que terminan contrato... puede estar interesante a partir de junio".

El jugador 13 de El Barrio

Adri nos confirmó que, una vez reconstruido el equipo, empezará a pensar en la incorporación del jugador número 13: "Queremos dejar dinero para ello. A partir de junio, el jugador 13 de El Barrio puede... No tengo nada firmado, pero hay varios jugadores de primera que me han dicho que les haga un hueco en el equipo".

A su vez, también explicó que, al igual que han hablado con él, también lo han hecho con el resto de presidentes para cuando terminen sus contratos.

Ni Florentino Pérez, ni Ibai ni el PSG

Encantado con su vida de 'presidente', le quiere poner comillas ya que "no soy Florentino Pérez. Para jugador número 13, por ejemplo, a nivel económico hay clubs que pueden pagar a jugadores de más nivel. Es el hándicap que tiene el barrio, que no puede pagar grandes cantidades a ningún jugador. Pero veremos si Porcinos no es el nuevo PSG y 'pechofría'..."

Que suba el nivel de la competición y el dinero

La competición ya ha contado con jugadores de talla mundial. El caso más sonado fue el de Ronaldinho, pero en El Barrio ha jugado durante varias jornadas un tres veces campeón de la Europa League, Nico Pareja. Con la idea del presidente de la liga de Internacionalizar el proyecto y tratar siempre de dar un paso más allá, ahora toca mirar también 'la cartera' de los jugadores.

"Yo lo único que te puedo decir que espero es que vaya subiendo el nivel y sobre todo que los jugadores puedan cobrar para que les dé para vivir de ello. Piqué sé que lo está intentando, los presidentes hacemos mucho hincapié en ello y obviamente si va a subir el nivel en el siguiente draft tendrá que subir lo económico".

La Kings League no ha hecho nada más que empezar, como dijo Piqué en el Camp Nou, y en este segundo 'split' se podrá ver un 'circo' que pocos se esperan.