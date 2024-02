El Barça se exhibe y se planta en la final de la Intercontinental

El Barça ha superado al Unión Vecinal Trinidad (4-8) esta madrugada y se ha clasificado por la vía rápida para la final de la Copa Intercontinental. Los de Edu Castro han tenido el control del duelo en todo momento y han encarrilado el partido en la primera parte con tres goles en pocos minutos, mientras que en la segunda mitad se ha vivido un festival goleador en un vibrante pabellón Aldo Cantoni de San Juan (Argentina). Así, el Barça disputará la final de la Intercontinental la madrugada del domingo al lunes ante el Porto (01:00 horas), que ha vencido al Lomas de Rivadavia.

Festival azulgrana

El Barça ha empezado con fuerza el partido y João Rodrigues, en los primeros minutos, ya ha tenido las primeras oportunidades. En la ocasión inicial, se ha topado con el larguero de la portería argentina. Al otro lado, Carles Grau también ha tenido que intervenir por los ataques de la Unión Vecinal Trinidad con grandes paradas. Al cabo de 10 minutos del duelo, el guardameta azulgrana se ha vuelto a hacer gigante parando la falta directa de Carlitos López por una tarjeta azul a Xavi Barroso. El campeón de Sudamérica ha hecho valer su nombre y no le ha planteado las cosas fáciles a los de Edu Castro.

El Barça ha seguido presionando, pero se ha encontrado con las paradas de Martin Álvarez bajo palos. Finalmente, ha obtenido la recompensa en una jugada elaborada que ha terminado con un penalti cometido sobre Marc Grau. João Rodrigues ha sido el encargado de superar al portero local y atravesar por primera vez la muralla argentina (0-1, min. 15).

El Unión Vecinal Trinidad ha recibido un duro golpe, ha tenido imprecisiones y eso lo han aprovechado los azulgranas para poner tierra de por medio en el partido. Una gran conducción desde su propio campo de Eloi Cervera ha permitido el segundo gol (0-2, min. 19), mientras que en un contragolpe Pau Bargalló ha hecho subir el tercero en el marcador tras una buena pared con Ignacio Alabart (0-3, min. 22). Así, la resistencia argentina ha acabado decayendo y los culés se han ido a vestuarios con una buena ventaja bajo el brazo.

En la reanudación, el Barça ha seguido con el embate en el área visitante y la diferencia se ha ampliado aún más. Un gran pase de Ignacio Alabart desde detrás de la portería lo ha aprovechado João Rodrigues para batir a Martin Álvarez y marcar el cuarto gol azulgrana (0-4, min. 28). Sin embargo, el rival ha recortado distancias a continuación con una diana de Emmanuel Rodríguez en un contragolpe (1-4, min. 29). Dos minutos después, los árbitros han pitado un penalti favorable a los argentinos y le han enseñado una tarjeta azul a Carles Grau, lo que ha provocado que Sergi Fernández entrara en acción. El 10 azulgrana ha detenido en primera instancia la pena máxima y después la segunda oportunidad de Víctor Núñez.

Despedida de Carlitos López

Los errores locales los ha aprovechado el Barça a partir de Pau Bargalló. El delantero ha hecho un cambio de ritmo desde su propio campo, ha entrado en el área y ha marcado el quinto gol a la media vuelta para detener cualquier tipo de insurrección argentina (1-5, min. 32). Y por si no tenía suficiente con el primero, Eloi Cervera ha vuelto a marcar, en una diana calcada a la primera, con una conducción individual adentrándose hasta el área local y superando con un disparo potente a Martín Álvarez (1-6, min 39).

Pese al resultado, la UVT ha reaccionado y se ha acercado en el marcador con dos goles consecutivos. El primero, de Carlitos López, ex azulgrana, que ha querido despedirse del hockey con un golazo y ha recibido la ovación del público del Cantoni, mientras que Matías Aciar ha batido a Carles Grau en una directa por la décima falta azulgrana (2-5, 2-6, min 43).

En la siguiente acción, los argentinos han cometido la décima falta y ha sido el turno del Barça de lanzar la directa. Pau Bargalló ha cogido la responsabilidad y no ha fallado con su magia particular para marcar el séptimo gol culé y el hat-trick en su cuenta particular (3-7, min. 44). El ataque azulgrana no se ha detenido y el de Sant Sadurní de Anoia se ha pasado al apartado de asistente para dejarle la diana en bandeja a João Rodrigues, que también se ha convertido en autor de tres goles (3-8, min 48).

La intensidad no ha bajado y los árbitros han vuelto a pitar un penalti favorable al UVT que ha convertido Mariano Ortiz (4-8, min. 48). Con este resultado final, los de Edu Castro han conseguido el pase a la final de la Copa Intercontinental 2023 y se verán las caras con el Porto, repitiendo la final de 2018, también disputada en San Juan.

LA FICHA DEL PARTIDO

Unión Vecinal Trinidad, 4 - FC Barcelona, 8

Unión Vecinal Trinidad (4): Martin Álvarez, Emmanuel Rodríguez, Victor Nuñez, Mariano Ortiz, Carlitos López -cinco inicial- Matías Aciar, Facundo Peralta, Leandro Castro, Matías Silleros, Brian Galante

FC Barcelona (8): Carles Grau, Ignacio Alabart, Pau Bargalló, Xavi Barroso, João Rodrigues -cinco inicial- Sergi Fernández, Sergi Panadero, Marc Grau, Sergi Llorca, Eloi Cervera

Goles: João Rodrigues (0-1, min. 15), Eloi Cervera (0-2, min. 19), Pau Bargallo (0-3, min. 22), João Rodrigues (0-4, min. 28), Emmanuel Rodríguez (1-4, min. 29), Pau Bargalló (1-5, min. 32), Eloi Cervera (1-6, min. 39), Carlitos López (2-6, min. 43), Matías Aciar (3-6, min. 43), Pau Bargalló (3-7, min. 44), João Rodrigues (3-8, min. 48), Mariano Ortiz (4-8, min. 48)

Árbitros: Franco Ferrari y Silvia Coelho. Tarjeta azul a Xavi Barroso y Carles Grau (Barça). Faltas: 11-11