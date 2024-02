El Barça supera un récord histórico en la OK Liga

La sección de hockey patines del Barça alcanzó la pasada jornada la cifra récord de 53 partidos sin perder en la OK Liga. Un éxito que estuvo a punto de escaparse ante un batallador Adiss Rivas que puso las cosas complicadas a los azulgranas y salvó un más que meritorio empate (3-3).

Después de la importante victoria en la Copa Intercontinental y un largo viaje desde San Juan (Argentina), el Barça se encontró con un complicado partido en la competición doméstica. En la pista madrileña, los de Edu Castro fueron gran parte del partido a remolque pero tiraron de oficio para sumar un nuevo punto en la OK Liga en la que es el líder destacado.

En este curso los azulgranas no conocen la derrota y tras 20 jornadas disputadas solo han cedido dos empates, ante el Noia Freixenet en la cuarta jornada y contra el Rivas en la 20. En la liga regular, el Barça no pierde desde el 7 de junio de 2022, cuando cedió el quinto partido de las semifinales del play-off ante el Reus. Una derrota que decantó la eliminatoria para los reusenses que no pudieron conquistar luego el título tras caer en la final contra el Liceo por un claro 3-0 en el global.

En la temporada siguiente, la 22/23, los azulgranas ganaron todos los partidos de la fase regular, además de todos los del play-off para llevarse el campeonato y sellar una temporada redonda.