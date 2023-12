Woods quiere a volver a ganar…con su hijo Charlie

Tiger Woods vuelve a la competición aunque lo hará con un compañero muy especial y en un torneo fuera del calendario del PGA Tour.

El PNC Championship tiene un formato muy singular ya que se trata de un torneo por parejas formado por padre e hijo y que cuenta con la presencia de profesionales del PGA Tour junto a su padre, o en el caso de Tiger, debutó con su hijo Charlie.

Desde que se apuntaron a este torneo en 2020 la atención se ha disparado y ambos vuelven a centrar toda la atención, en un torneo que se emite en televisión nacional. Es Tiger y su chaval de 14 años por lo que la atención mediática será enorme.

Discreto retorno a la competición

Tras el regreso de Woods en el Hero World Challenge donde no fue precisamente su mejor exhibición de golf –acabó ante penúltimo de 20 jugadores- ahora se lo toma con más calma, disfrutando de su hijo, que ya apunta maneras aunque no parece que pueda emular la calidad de su padre que le llevó a dominar el golf con mano de hierro.

Woods y su hijo Charlie, en acción durante el PNC Championship / PNC

Su objetivo es divertirse junto a su chaval, que ha mostrado buenas maneras, aunque todavía es pronto para que piense en convertirse en profesional.

De momento, su primer objetivo es ganar el torneo, cosa que no han logrado anteriormente, y llegan de nuevo dispuestos a lograrlo. Sería una victoria muy especial para Tiger que suma 15 ‘Majors’ en su carrera, aunque ésta le haría mucha ilusión.

"Me divierto con mi jijo"

“Jugar con Charlie me divierte mucho y me encanta ver como se centra en cada golpe, me recuerda a mi, aunque no hay que meterle ninguna presión”, dice Woods.

El PNC se juega a un total de 36 hoyos en el formato scramble. Los dos jugadores golpean la bola de salida y escogen la mejor en el segundo golpe y alternan sus golpes hasta que acaba la bola en el hoyo.

Dos jornadas de competición en el Ritz-Carlton de Orlando, donde tendrán como rivales a John Daly, Retief Goosen, Padraig Harrington, Nick Faldo o Nelly Korda junto a su padre, el ex campeón de tenis, Petr Korda, entre otras 22 parejas de juego.