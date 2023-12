Woods trata de recuperar su confianza en Bahamas

El ex número uno firmó una vuelta de 71 golpes (-1), y se mantiene en la zona baja de la clasificación en el Hero World Challenge, que se disputa en Bahamas “No he jugado en seis meses y es lógico que mi juego no esté a su mejor nivel”, dijo el estadounidense tras la tercera jornada del torneo del PGA Tour

Tiger Woods, en su regreso al PGA Tour desde el Masters de Augusta pasado, firmó este sábado una vuelta de 71 golpes (-1), en la tercera jornada del Hero World Challenge, torneo del PGA Tour en el que solo participan 20 jugadores por invitación y se reparten 4,5 millones de dólares en premios.

El ex número uno del mundo volvió a mostrar en algunos momentos de su vuelta que conserva el juego que le dio el éxito, la fama y el dinero, pero que no acaba de estar completamente ‘engrasado’ después de seis meses de ausencia de la competición.

Woods, que se mantenía en el puesto decimosexto con un total de 216 golpes (par), cometió dos bogeys consecutivos en los hoyos 1 y 2, aunque recuperó terreno con birdies en el tres, seis, ocho y nueve, que le permitieron subir posiciones.

Otra vuelta discreta

Aunque con el calor y la humedad en el ambiente en Albany (Bahamas), hizo mella en la estrella de 47 años, que firmaba un nuevo bogey en el 11 y recuperaba en el 14, para volver a cometer un error en el 18 y firmar esos 71 golpes, que le mantienen en la parte baja de la clasificación.

“Creo que mi juego no está lo suficientemente rodado después de seis meses sin competir y es normal, no me preocupa”, dijo Woods. “Hay cosas muy positivas y tengo que centrarme en ellas de cara al futuro”, comentó el ganador de 15 torneos ‘Grandes’.

Con la tercera vuelta todavía por concluir, el número uno del mundo, Scottie Scheffler, era líder en solitario, en busca de un título que se le resiste los dos últimos años donde acabó en la segunda posición en solitario.