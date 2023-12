Woods levanta más dudas que respuestas en Bahamas

El ex número uno del mundo completó el Hero World Challenge, con un total de 288 golpes (par) antepenúltimo entre los 20 profesionales participantes El jugador mostró destellos de su juego en las cuatro jornadas de competición, aunque las alternó con golpes que mostraron su larga inactividad

Tiger Woods finalizó su primer torneo del PGA Tour después de seis meses apartado de la competición – no jugaba desde el Masters de Augusta del pasado mes de abril cuando se retiró en la tercera jornada- y lo hizo en el Hero World Challenge, en Albany (Bahamas) donde pudo experimentar en un torneo a 72 hoyos pensando en su regreso al PGA Tour en 2024.

No era un torneo de los habituales en el circuito ya que solo participaban 20 jugadores invitados por el mismo Woods, aunque al ganador de 15 ‘Majors’ fue un buen test de cara a ver sus posibilidades reales de regresar con éxito al campo profesional.

El estadounidense, como siempre, arrastró a la mayoría de aficionados en el recorrido de Bahamas, aunque sus golpes no fueron los de antaño, dejó momentos de autentico ‘Tiger’ especialmente con el driver, aunque se mostró más ‘oxidado’ en otras facetas del juego, como el approach o el putter, uno de sus fuertes a lo largos de sus años de carrera.

El rojo, signo de identidad

Vestido de rojo como siempre hace en la jornada final de los torneos, Woods firmó una vuelta de 72 golpes (par), por un total de 288 que le dejaron en el puesto antepenúltimo, con solo dos jugadores por detrás, Wyndham Clark (+2) y Will Zalatoris (+11).

Tiger aguantó los 72 hoyos sin problemas físicos, primer objetivo conseguido, aunque consciente de que todavía le queda camino para recorrer si quiere estar otra vez luchando por alguno de los títulos del PGA Tour del 2024.

“Me lo he pasado bien, he competido y ha sido una buena experiencia, por lo que creo que mi regreso ha sido más que positivo”, decía un Tiger que parecía bastante satisfecho después de las cuatro jornadas de juego.

Ilusionado por jugar con su hijo

“Ahora mismo estoy un poco cansado, tomaré un par de semanas para recuperarme, y veremos cómo me encuentro de cara al año próximo”, dijo Tiger que volverá a realizar una incursión en el Tour, en el PNC Championship donde competirá con su hijo Charlie en el torneo por parejas de padres e hijos que ya ha disputado en anteriores ocasiones.

Tiger Woods confirmó que jugará con su hijo Charlie en un par de semanas | AFP

“En dos semanas, me voy a divertir con mi hijo en el PNC Championship. Vamos a ver las leyendas del juego, así que va a ser una gran semana. Luego seguiremos trabajando para cumplir con los objetivos que me he marcado”, comentó Woods.

El campeón sigue creyendo en su juego y mostró que aún le queda alguna bala. ¿Suficiente para volver a ganar en el PGA Tour? Una pregunta que no tiene respuesta ahora mismo aunque con Tiger todo es posible.