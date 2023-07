Horario y dónde ver por TV la 1ª vuelta del British Open 2023 de golf

The Open, que cumple su 151 aniversario, es el torneo más prestigioso y antiguo del mundo siendo el evento del golf por excelencia La primera vuelta se podrá ver por Movistar Golf (57), dial de la plataforma Movistar Plus y también por otro dial de Movistar Plus, VAMOS (8 y 50)

Se disputa esta semana el British Open 2023, que cumple su 151 aniversario. Es el último Grand Slam del año y uno de los más preciados del circuito. The Open es el torneo más prestigioso y antiguo del mundo siendo el evento del golf por excelencia, el que todos los jugadores quieren ganar y que además en esta edición supera el 150 aniversario.

Rory McIlroy es el gran favorito. El norirlandés fue el último ganador en Royal Liverpool y vencedor el domingo con dos últimos hoyos espectaculares del Open de Escocia. Como candidatos también, Scottie Scheffler y Jon Rahm.

El golfista español acude al Abierto británico después de tres semanas sin competición. El de Barrika llega como número 3 del mundo y afronta con ilusión la lucha por este British Open, último Grand Slam de la temporada.

Precisamente en esta edición se cumplen 35 años de la última victoria de Severiano Ballesteros en un Abierto Británico lo que tiene muy presente Rahm, que espera volver a la senda victoriosa en Royal Liverpool.

Jon Rahm ha sido emparejado en las dos primeras jornadas en el Royal Liverpool, jueves y viernes, con Rory McIlroy y Justin Rose.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, compartirá las dos primeras rondas con Tommy Fleetwood y Adam Scott. Será el partido que preceda al del vigente campeón del Open, Cameron Smith, que partirá junto a Xander Schauffele y Wyndham Clark, ganador del último US Open.

Este British Open 2023 cuenta con hasta 12 participantes españoles aunque no estará Sergio García, que se pierde su primer British desde el año 1997. El de Borriol no logró plaza para disfrutar del torneo en Irlanda.

Horario de la primera vuelta del British Open 2023

La primera vuelta del British Open 2023 se disputa este jueves 20 de julio, a partir de las 7.35 horas en horario peninsular español.

Horario de los principales partidos de la primera vuelta del British Open

7.35 Matthew Jordan, Richie Ramsay y Branden Grace (partido inaugural)

8.19 Adrian Meronk, Pablo Larrazabal e Hiroshi Iwata

8.30 Patrick Reed, Connor Syme y José Luis Ballester Barrio

9.36 Ernie Els, Kurt Kitayama y Takumi Kanaya

10.03 Jordan Spieth, Matt Fitzpatrick y Jason Day

10.36 Patrick Cantlay, Brooks Koepka e Hideki Matsuyama

10.47 Scottie Scheffler, Tommy Fleetwood y Adam Scott

10.58 Cameron Smith, Xander Schauffele y Wyndham Clark

11.09 Shane Lowry, Rickie Fowler y Robert Macintyre

11.20 Bryson De Chambeau, Cameron Young y Si Woo Kim

13.31 Gary Woodland, Adrián Otaegui y Alexander Bjork

14.26 Dustin Johnson, Sahith Theegala y Emiliando Grillo

15.26 Adrián Arnaus, Ewen Ferguson y Keita Nakajima

15.48 Viktor Hovland, Tony Finau y Justin Thomas

13.59 Rory McIlroy, Jon Rahm y Justin Rose

16.10 Collin Morikawa, Max Homa y Tyrrel Hatton

16.21 Phill Mickelson, Nick Tylor y Adam Schenk

16.32 Nacho Elvira, Marc Warren y Alejandro Cañizares

17.05 Jorge Campillo, Brandon Robinson y Michael Stewart

La primera vuelta del British Open 2023 se puede ver por Movistar Golf (57), dial de la plataforma Movistar Plus. Además, la primera vuelta se podrá ver también por otro dial de Movistar Plus, VAMOS (8 y 50).