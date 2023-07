Rahm busca ser el primer español en ganar el Abierto Británico desde Seve: "Algún día llegará"

El golfista español busca el tercer 'major' de su carrera tras el Abierto de Estados Unidos y el Masters de Augusta El torneo se disputará en el Royal Liverpool Golf Club entre el 20 y 23 de julio

Jon Rahm, número 3 del ránking mundial, declaró este martes que afronta el Abierto Británico con confianza y aseguró que ser el primer español en ganarlo desde que lo hizo Severiano Ballesteros por última vez en 1988 sería "especial".

Rahm cuenta con 19 victorias en su carrera, entre ellas dos 'majors', el Abierto de Estados Unidos en 2021 y el Masters de Augusta este 2023.

"Hay muchos grandes golfistas que no han sido capaces de ganarlo y para mi, llegar a los tres 'majors' y ser el primer español en ganarlo desde Seve, sería especial", dijo Rahm en alusión al golfista cántabro, que ganó tres veces el torneo (1979, 1984 y 1988).

El 'León de Barrika' fue preguntado durante su comparecencia ante los medios de comunicación por Jay Monahan, el comisionado del PGA Tour que ha recibido críticas debido a su acuerdo con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí.

"Lo que ha estado haciendo por nosotros y por el PGA Tour es un trabajo fantástico. Diría que fue inesperado lo que pasó. Creo que la gestión del PGA Tour y el giro que dieron sin que lo supiéramos fue muy inesperado, pero sigo pensando que ha estado haciendo un gran trabajo", confesó.

"Después de lo ocurrido es justo darle el tiempo adecuado para que se solucionen las cosas. Sigo pensando que tienen en mente los intereses de los jugadores porque todo lo que tenemos ahora es un acuerdo un acuerdo para llegar a otro acuerdo. Realmente no tenemos nada ahora mismo para poder decir o juzgar lo que han hecho", manifestó Rahm, que "no" ha perdido la confianza en Monahan.

"Todavía hay tiempo para trabajar en este acuerdo y demostrar que ha sido la decisión correcta", dijo el golfista español sobre Monahan, que esta semana se reincorporó al trabajo tras un mes de baja por un problema de salud que anunció hace poco más de un mes.

Uno de los aspectos que también se abordó en la conferencia de prensa fue el de las posibles recompensas para los golfistas que fueron leales al PGA Tour y no se marcharon al circuito LIV.

"Es una cuestión delicada. Entiendo que el PGA Tour quiera hacer algo por aquellos jugadores que ayudaron y se quedaron en el PGA Tour, pero al mismo tiempo también tengo que decir que a mí no me obligaron a nada. Yo decidí quedarme. Yo simplemente me quedé porque creo que es la mejor opción para mí y para el golf que quiero jugar. Ahora, dicho esto, si quieren dar una recompensa, no voy a decir que no", comentó.

En cuanto a los jugadores que se enfrentan a sanciones para volver, Jon Rahm reconoció que muchos de los que juegan el circuito LIV no están interesados en regresar.

"Esa es una de las cosas que el acuerdo tiene que solucionar. Por lo que he oído realmente no quieren volver, así que no lo sé. Es complicado. También puedo entender que la gente del PGA Tour no quiera que esos jugadores vuelvan y también puedo entender por qué algunos de ellos quieren volver", señaló.

"Creo que debería haber algún castigo, pero no sé qué, no soy político. Ese no es mi trabajo. Eso es para la organización y otras personas a las que se les paga para hacerlo. Mi trabajo es golpear la bola de golf e intentar hacerlo lo mejor posible", concluyó.