Míchel: "Era demasiado tiempo para elogios..."

El Girona sigue soñando en grande. Cada jornada que pasa hay más argumentos para soñar en Montilivi y con ellos crece aún más la sensación de que lo que está logrando el cuadro catalán es algo "histórico". Así lo defínia consantemente Míchel tras la alocada victoria que lograron ante el Atlético de Madrid (4-3) con un gol de Iván Martín en el último suspiro del partido.

"Hoy es un día historico, una noche histórica para nosotros y para la ciudad. Firmamos una primera parte espectacular, aunque el 3-2 nos ha descolocado mucho. El Atlético de Madrid tuvo 15 minutos al final del primer tiempo en los que daba la sensación de que podía dar la vuelta al marcador", reconocía sobre el primer asalto.

Sin embargo, el madrileño valoraba muy positivamente los cambios en el segundo tiempo: "Nos han dado energia para contrarrestar. Al final, los dos equipos hemos tenido ocasiones para hacer daño. Estoy muy satisfecho por todo hoy".

"AGUANTAR, AGUANTAR Y AGUANTAR"

"Han tenido resiliencia para aguantar, aguantar y aguantar, y esperar nuestro momento. Hemos sido superados en el campo en algún momento...", respondía sobre lo que más le gustó del encuentro. También se

Sobre Iván Martín, héroe del partido con el gol del triunfo en el 91', aprovechó para dedicarle unas bonitas palabras. "Los jugadores son lo que sus compañeros hablan de ellos, y en eso Iván tiene ganado el vestuario. Puedes engañar a la prensa, pero a los compañeros no. Que también se valore de puertas a fuera es genial".

Finalmente, Míchel valoró la eliminatoria de Copa del Rey que disputarán ante el Elche el próximo seis de enero. El madrileño, no negocia el trabajo. "Lo mejor de la Copa es que no vamos a poder tener el momento de euforia, por que hay que preparar el partido a mi me encanta esto. Era demasiado tiempo para elogios...", finalizaba.