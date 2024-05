El Girona también 'juega' en Getafe

Getafe y Athletic Club se miden este viernes en la jornada 34 de LaLiga. Un duelo que será vital para las aspiraciones europeas de un Athletic que, tras lograr un hito ganando la Copa ante el Mallorca, buscará no desengancharse del billete que le puede hacer jugar Champions League la temporada que viene. Enfrente tendrá a un Getafe que aún no ha perdido la esperanza de ocupar una séptima plaza que está a tan solo seis puntos.

Un encuentro que el Girona también 'jugará'. En caso de que los de Valverde pierdan ante el Getafe, el Girona, matemáticamente, certificaría su participación en Champions League la temporada que viene. Si los 'leones', que ocupan la quinta plaza, no sumaran ningún punto, se quedarían a 13 puntos del Girona y solo le restarían 12 por disputar. En la previa del partido de la pasada jornada ante la UD Las Palmas, Míchel aseguró que su equipo dependía de sí mismo para lograr el objetivo y que, por lo tanto, no 'sacarán la calculadora'. Pero, por otro lado, no es menos cierto que los de Míchel tendrán un ojo puesto en el encuentro que se disputa este viernes en el Coliseum.

Un partido que el Athletic no lo tendrá nada fácil. Se enfrentan a José Bordalás, uno de sus grandes verdugos. A lo largo de su trayectoria, el técnico alicantino se ha convertido en una pesadilla para el conjunto vasco. Desde que Bordalás ocupa los banquillos de LaLiga, se ha enfrentado al Athletic hasta en trece ocasiones. En estos duelos, los 'leones' tan solo han sumado los tres puntos en un partido. El único duelo que el conjunto rojiblanco ha podido batir a un equipo entrenado por Bordalás fue en la temporada 2020/2021. El Athletic le endosó una manita en San Mamés (5-1). En los otros encuentros, los equipos dirigidos por el técnico alicantino lograron los tres puntos en tres ocasiones. Los partidos restantes terminaron en tablas en el marcador.

Centenario de Nico Williams

Otro de los grandes protagonistas del encuentro será Nico Williams. El extremo rojiblanco llegará a los 100 partidos disputados en La Liga en uno de sus mejores momentos de su carrera. Nico debutó con el primer equipo del Athletic a las órdenes de Marcelino el 28 de abril de 2021. Desde ese día, se ha convertido en un pilar fundamental en el Athletic, siendo, actualmente, uno de los jugadores indiscutibles en el esquema de Valverde.

De esta manera, el partido de este viernes será vital para las aspiraciones europeas del Athletic, el Getafe... Y el Girona.