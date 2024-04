Final Copa del Rey Athletic Club-Mallorca: Alineaciones probables, horario y toda la previa, en directo

VALVERDE: "NO TENEMOS NADA QUE PERDER..."

Con la final de la Copa del Rey entre ceja y ceja, Ernesto Valverde atendió a los medios en la previa de la final. El 'Txingurri' cree que un equipo como el bilbaíno que "ha perdido las cinco finales" de Copa del Rey que ha jugado en los 15 últimos años, "no tiene nada que perder". A su vez, se quitó de encima el cartel de favorito: "No sé si en una final se puede hablar de victimas y favoritos. No me importaría que me considerasen favorito si me diesen un gol, pero como no nos lo van a dar", apuntó.