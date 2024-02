Aleix Garcia: "No creo que el Barça tenga mi número"

Aleix Garcia se ha referido esta tarde al supuesto interés del FC Barcelona en su fichaje para este verano. El centrocampista de Ulldecona no ha podido evitar reconocer que las consecuencias de jugar a un gran nivel conllevan el interés de muchos equipos, aunque prefiere esperar hasta final de temporada para valorar su futuro.

El jugador gerundense ha estado presente este miércoles junto con David López en un acto organizado con CaixaBank donde han repasado las claves del éxito del Girona esta temporada. En un ambiente distendido con socios de todas las edades, los jugadores han repasado las claves del éxito del equipo, que marcha segundo en el campeonato liguero.

Ambos jugadores han coincidido en remarcar la unidad del grupo como uno de los principales puntos fuertes del equipo: "Hemos conseguido tener un gran ambiente, no notamos la presión cuando jugamos. Tenemos mucha confianza como equipo, nos planteamos todos los partidos por igual sea quien sea el equipo", reconocía Aleix.

El centrocampista de Ulldecona, que estuvo en el Manchester City así como otros muchos equipos en toda Europa, ha desvelado los motivos de su vuelta al equipo tras una etapa en el extranjero: "La gente me hizo ver que estaría más a gusto aquí que en cualquier otro sitio", apuntaba.

David López, por su parte, ha recordado su llegada al Girona desde el Espanyol, donde se esperaba unas expectativas completamente distintas a las de ahora: "Quique Cárcel me ofreció un proyecto que me encajaba con todo. Venía al equipo para luchar por la salvación, así que lo que estoy viviendo ahora es un lujo que no me esperaba".

Preguntado por las similitudes entre Pep Guardiola, con quien coincidió en el City y Michel, su actual entrenador, Aleix ha reconocido que ambos mantienen mucho contacto: "Son unos apasionados del fútbol, tienen muchas similitudes. Michel aprende mucho de Pep, están en contacto porque forman parte del mismo grupo", ha apuntado.

El jugador no ha podido escapar a las preguntas sobre el interés del FC Barcelona. El centrocampista de Ulldecona sigue en la órbita azulgrana para reforzar la medular la próxima temporada. Aleix ha reconocido en el pasado su sueño de jugar en el equipo: "Me gustaría jugar en el Barça. Es el club que he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado", explicaba hace escasos meses.

Ahora, el jugador gerundense ha sido más cauto en sus palabras, aunque ha reconocido que las consecuencias de jugar a un gran nivel conllevan el interés de los grandes clubes del mundo: "No creo que tengan mi número... cuando juegas bien atraes a muchos equipos y empiezan a salir rumores. A final de temporada todo se verá...", ha respondido.

La situación de Aleix se volverá a analizar cuando finalice la temporada, aunque a nadie se le escapa que es uno de los pretendidos por el equipo azulgrana.