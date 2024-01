La fórmula del Barça para fichar a Aleix García

La grave lesión de Gavi ha llevado al Barça a plantearse un refuerzo en el mercado invernal, más allá de la incorporación de Vitor Roque. La dirección deportiva trabaja para activar una de las opciones que tiene en cartera para el centro del campo y el que más gusta es mediocentro del Girona Aleix García, un futbolista muy del agrado del cuerpo técnico.

La hipotética llegada del centrocampista de Ulldecona no solo cubriría la larga ausencia de Gavi, sino que acabaría con una de las carencias de la plantilla, la posición de pivote defensivo, ya que en sus primeros seis meses como blaugrana, Oriol Romeu no ha hecho olvidar a Sergio Busquets.

El problema es que Aleix García tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio del 2026 con el actual colíder de la Liga, el Girona. El cuadro de Montilivi no está por la labor de perder a uno de sus pilares y la economía del Barça no está para muchas alegrías.

Desde Girona cierran la puerta de salida y se remiten a la cláusula de rescisión, que en el club gerundense sitúa en 20 millones. Ayer mismo, su técnico, Míchel, se mostró convencido de que Aleix acabará la temporada a sus órdenes: "Tengo la sensación de que Aleix no va a salir. Pero más allá de que vaya a uno u otro equipo, me dolería porque le perdemos nosotros, no por la rivalidad. Nosotros no estamos al nivel del Barça, queremos seguir creciendo como club y para ello necesitamos jugadores del nivel de Aleix. Me dolería, porque perderíamos potencial, pero tengo la sensación de que va a continuar".

El Barça, sin embargo, no arroja la toalla y está explorando fórmulas que puedan abrir la negociación. La relación entre ambas entidades es fluida y la prueba es el trasvase de futbolistas vivido este verano. Oriol Romeu volvió al club blaugrana a cambio de 3,8 millones, mientras que el Girona se hacía con la cesión de Pablo Torre y Eric Garcia.

El centrocampista cántabro sería una de las piezas que entraría en el movimiento que perfila el Barça para convencer al Girona. Pablo Torre pasaría a ser propiedad del conjunto de Montilivi. El Barça pagó hace dos veranos cinco millones al Racing, con el que pactó otros 20 en variables. Y firmó al futbolista hasta 2026 con una cláusula de rescisión. Ahora estaría dispuesto a incluir a Pablo Torre en la 'operación Aleix Garcia'.

No sería el único futbolista que el Barça incluiría en la negociación. En Girona necesita reforzar su defensa tras la salida de Bernardo Espinosa y una de las opciones que más gusta es el central del Barça Atlètic Mika Faye. La dirección deportiva del club de Montilivi ha enviado ojeadores hasta en cinco partidos del filial blaugrana para recabar información sobre el senegalés y el club blaugrana aprovecharía este interés para poner su cesión encima de la mesa.

El mercado de invierno solo ha hecho que empezar y aunque el Girona se muestra reticente a a abrir la puerta de salida a Aleix Garcia, en el seno del club blaugrana no descartan que la operación pueda acabar cristalizando.