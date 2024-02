Míchel: "Estoy convencido que seguiré en el Girona"

El Girona sufrió un duro revés en el Santiago Bernabéu, cayendo con rotundidad ante su rival directo en la lucha por LaLiga. Tal y como hizo tras acabar el partido, Míchel, técnico del club catalán, asume la culpa. "Las críticas son buenas y las acepto. Soy consciente de mi responsabilidad", ha explicado en el programa 'Tot Costa' de Esport3.

"El sueño continúa, pero la exigencia de ganar cada partido no es nuestra exigencia. El equipo está haciendo una temporada histórica. Cuando Barça y Madrid no ganan es un problema, espero que no sea así con el Girona", confiesa el madrileño, que ya mira al partido en San Mamés. "Si no perdemos ante el Athletic estaremos en muy buena posición, pero creo que más o menos hay que hacer 73-75 puntos para entrar en Champions".

A Míchel le queda una espina clavada con las palabras que les dijo a sus jugadores antes del partido ante el Madrid: "Si pudiera, haría otra charla. Les dije que todos estarían pendientes del partido, que éramos capaces de jugar de tú a tú en el Bernabéu... Creo que haría una charla distinta". El técnico ha insistido en que el objetivo del Girona "es ir a Europa".

Además del partido ante el Bernabéu, Míchel ha querido reafirmar que su futuro está en el Girona: "Soy mejor entrenador gracias a este club. Quique Cárcel y el club han hecho que mi trabajo sea muy feliz, en otros equipos he tenido más problemas. Tengo contrato y estoy muy a gusto. Pienso que continuaré aquí. Estoy convencido".