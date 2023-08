Una brutal pelea en el restaurante de Bad Bunny echa por patas a Victoria Beckham y su hija

La cantante y modelo y su hija se marcharon por una pelea en el local El escenario era demasiado violento para la pequeña

La familia Beckham se encuentra disfrutando de un buen momento en Miami, sobre todo tras la llegada de futbolistas como Jordi Alba y Sergio Busquets al Inter Miami, pero sobre todo el desembarco de alguien como Lionel Messi. Sin embargo, fuera del terreno de juego también se habla mucho de la familia, sobre todo de la relación que mantiene esta y su marido con el resto de futbolistas.

En una de las últimas escapadas nocturnas de Victoria Beckham y su hija, Harper Seven, ambas tuvieron que escapar huyendo del local en el que se encontraban. Estaban comiendo en el restaurante Gekko, propiedad de Bad Bunny, y tal y cómo publica Daily Mail, se produjo una violenta pelea en el interior del local que obligó a la madre a coger de la mano a su hija en cuanto vio el rostro lleno de sangre de un hombre.

Si bien el incidente se produjo el pasado viernes por la noche, no vio la luz en los medios de comunicación hasta ahora, cuando se ha filtrado un vídeo en el que Victoria Beckham escolta a su hija como si se tratara de un miembro de seguridad hasta llegar a un todoterreno.

En el exterior, un hombre ensangrentado se empeña en mostrar las heridas que había recibido. Además, un amigo explica lo ocurrido: no quería fotografiarse con Leo Messi, que se encontraba dentro, sino con su mujer: "estábamos intentando hacernos una fotografía y se abalnzaron sobre nosotros, me echaron y me dieron un puñetazo en la casa. Solo porque mi colega intentaba hacerse una foto con su mujer, ni con Beckham ni con Messi ni nada. Era algo familiar". ¡Menudo malentendido!