Un regreso tenso a Barcelona

Lo que se preveía como un partido plácido en Almería, ante el primer equipo que oficializó su descenso a LaLiga Hypermotion, pasó a ser el embrión del enésimo sismo en Can Barça. El Barça sumó tres puntos sufridos, gracias a un doblete de Fermín López, pero los focos se trasladaron a la planta noble y al banquillo, dejando el terreno de juego en un rol secundario con las informaciones que apuntan a la salida de Xavi Hernández a final de temporada.

La inquietud en el ambiente comenzó al ver los integrantes de la expedición blaugrana, rumbo a Almería: ni el presidente Joan Laporta ni Deco, directo deportivo del club, formaron parte de ella. La versión oficial del club explicaba sus ausencias por motivos de agenda. Al portugués se le vio en Lisboa, mientras que del máximo mandatario azulgrana no se sabía nada.

Empezaron a publicarse las primeras informaciones que apuntaban a una decepción de Joan Laporta, respecto a las declaraciones de Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al partido contra el Almería. Un discurso realista, nada incendiario, pero que contrastaba con el entusiasmo que desprendían presidente y técnico hace menos de un mes, cuando el egarense fue ratificado para su cargo un año más en rueda de prensa.

Arrancó el partido y la imagen del equipo en el césped del Power Horse Stadium, a pesar del arreón inicial, fue gris. Y no es ya la primera vez. No obstante, el triunfo se tiñó de blaugrana y el equipo ya acaricia la segunda posición que le permitiría disputar la Supercopa de España la próxima temporada. Un objetivo de mínimos que, para alcanzarlo, necesitan sumar una victoria más en las dos próximas y últimas jornadas del campeonato doméstico.

Del realismo al optimismo

"Pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto el Madrid en España como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, cuando venía el entrenador y decía 'quiero a este, este y este'. Ahora no es así. No estamos en las mismas condiciones que otros clubes que tienen situaciones de 'fair play' muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Lo he hablado con el presidente y con Deco. Nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça. El culé debe entender que necesitamos estabilidad y necesitamos tiempo. Intentaremos y haremos cosas buenas para competir", decía Xavi el jueves.

El técnico blaugrana, algo incrédulo por las informaciones publicadas, se vio 'obligado' a elevar un punto su estado de ánimo y confianza sobre la plantilla en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Estoy muy tranquilo. Estoy planificando con Deco y el presidente la temporada que viene y ya estoy muy ilusionado con empezar la pretemporada. Mi objetivo es volver a luchar por ganar títulos como ya hicimos la temporada pasada", argumentó en la sala de prensa del Power Horse Stadium.

Nerviosismo

Esta mañana de viernes, los aficionados culés se despertaron con la noticia de 'El món a Rac1', asegurando que Laporta, decepcionado con el discurso de Xavi, habría decidido prescindir de él para el próximo curso; algo que también apuntó Miguel Rico en 'Cope' al finalizar el encuentro. Todo ello, en menos de un mes desde que el presidente culé lo ratificara a bombo y platillo, con lágrimas en los ojos, ante los medios de comunicación.

El FC Barcelona, a diferencia de otros desplazamientos, hizo noche en Almería. Al amanecer, cuando abandonó el hotel Elba, en la expedición se respiraba algo de tensión. Los jugadores, tras firmar algunos autógrafos en el hall, subieron rápidamente a su autocar con caras de madrugón y de preocupación, sin detenerse con los aficionados que estaban en el exterior. El staff ocupó su vehículo mientras en las tertulias de Barcelona comentaban que Xavi no había recibido comunicación alguna. Y en la representación de la junta directiva en la ciudad andaluza, en un tercer transporte, malestar por las noticias publicadas y la desorientación con la línea a seguir, compensada con un prudente mutismo.

La rueda no para y en cuanto llegue el avión del Barça a la capital catalana está previsto un entrenamiento de recuperación en la Ciutat Esportiva Joan Gamper a partir de las 12:30 horas. Y mañana, la previa del partico contra el Rayo Vallecano, con la correspondiente rueda de prensa de Xavi Hernández. En el caso de obtener el triunfo los azulgranas certificarían definitivamente la segunda plaza; y quizás Joan Laporta podría oficializar la salida de Xavi.