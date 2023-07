Cómo se enteró David Beckham del fichaje de Leo Messi por el Inter Miami

Estaba en Japón de vacaciones con su familia cuando el argentino dio el “sí quiero” Para el inglés, la llegada del mejor jugador de la historia le ha supuesto la misma adrenalina que cuando Old Trafford o Wembley coreaban su nombre

"Estaba en Japón con mi familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no paraba de vibrar. Victoria me dijo '¿en serio? ¡Apaga el móvil!'Me puse las gafas y dije: ¡Viene Leo!. Se me pone la piel de gallina al hablar de ello".

Así describe David Beckham cómo se enteró que Leo Messi acababa de fichar por el Inter Miami. En una entrevista a The Athletic, el inglés se muestra exultante por la proeza realizada. “Acabamos de vencer a toda la competencia para fichar al mejor jugador que jamás haya jugado a nuestro deporte". Una sensación que bien podría parecerse a cuando marcas el gol de la victoria de tu equipo, o un estadio como Wembley, el más importante de tu país, corea tu nombre”.

No es para menos, la franquicia se creó en 2018 y hasta ahora no ha conseguido los resultados esperados. Ahora esperan que, con la llegada de Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets además de Gerardo ‘El Tata’ Martino en el banquillo, las cosas empiecen a cambiar. Por el momento todo le sonríe al argentino, que en dos partidos de la Leagues Cup ha marcado tres goles y ha repartido dos asistencias.

Pero para Beckham el fichaje de Messi no solo trasciende a lo deportivo, también espera que tenga una dimensión económica y social sin precedentes. Y es que, con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina, el inglés cree que el argentino puede llevar al soccer, así llaman al fútbol en Estados Unidos, a tener el mismo número de seguidores que otros deportes como el fútbol americano, el básquet o el beisbol, que se transmiten de padres a hijos y que, por tanto, sobreviven de generación en generación teniendo millones de aficionados.

Por último, David Beckham explica cómo fueron los primeros contactos entre los propietarios del Inter Miami y la familia Messi. “Todo surgió durante una charla con mis socios, José y Jorge Mas, mientras tomábamos una copa de vino". A partir de aquí llegó la primera reunión con Jorge Messi. Fue en 2019, en Barcelona y a escondidas. Beckham le trasladó al padre de Leo que cuando su carrera deportiva se acercara al final, existía la posibilidad de jugar en Estados Unidos, tal como hizo el propio Beckham en 2007, cuando con 32 años dejó el Madrid para fichar por Los Ángeles Galaxy. Una propuesta de futuro ya que no solamente entra la parte deportiva sino también la económica. Beckham se muestra muy optimista en este aspecto, ya que espera que a Leo Messi le vaya tan bien en Miami, que dependa solo de los ingresos que recibe de Estados Unidos y pueda dejar el patrocinio actual que tiene con Arabia Saudí.