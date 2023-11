Terelu Campos se pronuncia sobre su relación con Fernández-Tapias: “‘Menuda hp eres’, me dijo”

La periodista ha hablado en su blog de lecturas sobre la relación con el empresario

Uno de los velatorios y entierros más multitudinarios de los últimos años fue el de Fernando Fernández-Tapias, el empresario millonario que incluso después de morir, no deja de protagonizar polémicas. Entre las personas que asistieron a la cita, se encuentran Terelu Campos y su hija, Alejandra Rubio, quienes mantenían una relación muy cercana con el gallego. Ahora, a través de su blog de la revista Lecturas, Terelu Campos explica cómo le conoció.

La periodista confirma que tuvo la oportunidad de entrar en la vida de Fernando Fernández-Tapias gracias a su tercera esposa, Nuria González: "Nuria, una noche cenando con el padre de mi hija tres o cuatro meses después de conocernos, nos confesó que estaba saliendo con Fernando. Yo, al principio, me preocupé. Le pregunté si su madre lo sabía y me dijo que no. Sé muy bien la educación de mi amiga. Nuria es todo menos una persona impulsiva y frívola. Ella es tranquila, cerebral y consecuente en sus actos".

Esto sucedió poco antes de que Terelu Campos se casase con Alejandro Rubio, padre de su hija Alejandra Rubio: "Fernando me ofreció uno de sus vehículos para casarme en Santander. Le dije que no para que la prensa no llegara a rascar y saber de quién era ese coche. Nuria fue testigo de mi boda con Alejandro y lo último que quería era que se hiciera pública su relación con Fernando por mí".

A pesar del carácter de Fernando Fernández-Tapias que muchos creen conocer, Terelu Campos asegura que es muy diferente a cómo aparenta: "he disfrutado mucho con Fernando. Me he sentido querida, protegida, cuidada y respetada por él". Eso sí, cuando una vez se refirió a Nuria como "esta", ella le contestó con su nombre y le dijo: "menuda hp eres", algo que respondió Terelu: "pues no menos que tú", siendo este el inicio de su estrecha relación.