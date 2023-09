La contundente respuesta de Terelu Campos tras las críticas por el funeral de María Teresa Campos

La ex colaboradora de Sálvame responde en exclusiva para la revista Lecturas

El funeral de María Teresa Campos no solo ha sido un espacio emotivo para despedir a una de las grandes periodistas de España. También ha sido un reguero de críticas en contra de Terelu Campos y su hermana, Carmen Borrego. Sobre todo desde el plató de Espejo Público, espacio en el que ahora trabajan algunos ex compañeros de Sálvame de ambas hermanas: "me alegró mucho que, al menos, Susanna Griso se haya disculpado", asegura una enfadada Terelu.

"Mi madre, a pesar de llevar 42 años viviendo en Madrid, nunca rompió ese lazo de sangre que le unía a su tierra, a sus padres, a sus hermanos, a sus primas y a las hermanas de su madre", recuerda Terelu Campos profundamente dolida. Eso sí, asegura que tanto ella como su hermana recibieron muchísimo cariño en este homenaje celebrado en Málaga.

María Teresa Campos falleció el pasado 5 de septiembre de 2023 en el madrileño Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz tras un agravamiento en su estado de salud. La periodista murió a los 82 años de edad después de varios meses muy complicados para ella y para su familia. El hermetismo había sido la tonica general hasta entonces, un silencio ensordecedor que hacía presagiar lo peor.