Terelu Campos se sincera: "Estoy harta"

La presentadora se ha sincerado en el blog que tiene en una revista del corazón

María Teresa Campos, una de las grandes estrellas de la televisión española en el ámbito del corazón, sufre un importante deterioro cognitivo que le ha cambiado la vida por completo, no solo a ella sino a todas las personas que están a su alrededor. ''Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado. Ya no soporto más ver sufrir a mi madre'' comentaba Terelu Campos, "cuando mi madre llega a casa, se sienta a mi lado, apoya su cabeza en mi hombro y se duerme", y rota de dolor asegura que este es el momento en el que ella llora sin que su madre se de cuenta.

Pero a algunos compañeros suyos de la prensa del corazón parece que no les gusta que Terelu hable del estado de salud de su madre, y en el blog que tiene en la revista Lecturas escribió: "Me llama la atención que haya algunas personas y compañeros del medio que les sorprenda que hable de mi madre. ¡Me parece curioso, cuanto menos! Resulta que hay muchas personas que durante todo este último tiempo se han permitido el lujo de hablar sin conocimiento de mi madre y, sin embargo, las únicas que lo podemos hacer con conocimiento, valga la redundancia, porque sabemos la realidad somos juzgadas por ello."

"¡Estoy harta, pero muy HARTA! No hay día que no tenga que leer confidenciales difamándonos a Carmen y a mí. No solo eso, sino que se permiten el lujo de decir cómo tenemos que cuidar a nuestra madre. ¿Todos los que habláis de ella a caso habéis visto a mi madre o sabéis, realmente, cómo se encuentra? No creo que nadie lo sepa mejor que nosotras para que nos puedan aconsejar de algo. Ya está bien de injurias, ya está bien de calumnias y ya está bien de difamarnos. Aquí nadie ha prohibido nada a nadie. ¡NADA!" continúa relatando Terelu Campos en su blog.

La hija de María Teresa Campos añade que prefiere que las personas que quieren de verdad a su madre la recuerden con el sentido del humor que tiene, su capacidad intelectual, con su capacidad a la hora de responder y con su inmensa solidaridad. Por si quedan dudas de quiénes son estas personas dice que forman parte del mundo de la cultura, del cine, del teatro, de la música, de la política, empresarios y, por supuesto, compañeros de los medios de comunicación.

Y tampoco podía faltar al crítica a las personas que dicen que cuando trabajaban con María Teresa la alababan y cuando han dejado de trabajar con ella se han lucrado 'sacándole la piel a tiras'. Es de suponer que esos falsos compañeros se darán por aludidos cuando lean la entrada completa de Terelu, que ha mostrado sus sentimientos abiertamente en esta entrada de su blog.