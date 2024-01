La respuesta del padre de Carlo Constanzia a Mar Flores

Mar Flores, quien atraviesa uno de los peores momentos de su vida, ha publicado un comunidado tras las duras palabras que su hijo, Carlo Constanzia, pronunció en el programa ¡De Viernes! el pasado fin de semana: "sobre las respuestas de su hijo a las preguntas que se le formularon, nada tiene que comentar ni por tanto van a ser objeto por su parte ni de contestación ni de réplica para que den lugar o motiven nuevos comentarios o polémicas en medios de comunicación. Transmiten vivencias personales y como tales respetables", espeta el texto.

Una tercera persona ha entrado en juego, el padre de Carlo Constanzia, también llamado Carlo Constanzia, quien ha publicado otro comunicado a modo de réplica del de su ex pareja Mar Flores.

En este comunicado, el progenitor niega haber hablado con ningún periodista o colaborador sobre su relación con Mar Flores destapando polémicas enterradas desde hace más de 30 años: "las declaraciones vinculadas a la aparición de mi hijo, don Carlo Costanzia Flores, en un programa televisivo el pasado viernes 19 de enero de 2024 son totalmente falsas".

Añade que "no ha realizado ningún tipo de declaración ni pública, ni privada a ningún medio de comunicación, periodista o colaborador de ningún programa, en relación con dicha aparición televisiva de mi hijo, ni referente al pasado o a su madre, de modo que todas las afirmaciones que presuntamente me vinculan cualquier tipo de declaraciones son mendaces, no pudiendo existir ningún registro sonoro, gráfico, ni de ningún tipo de algo que nunca ha tenido lugar". Un mensaje que responde directamente a las palabras de Makoke en Así es la Vida acerca de estos presuntos mensajes.