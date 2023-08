Las primeras palabras de Daniel Sancho tras el asesinato: "Soy culpable, pero era su rehén"

El joven se ha declarado culpable El hijo de Rodolfo Sancho ha asegurado que Arteaga estaba obsesionado con él

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia el pasado sábado como sospechoso del asesinato de un hombre. Ahora se encuentra detenido en la comisaría de Koh Phangan, y el lunes podría ser trasladado a la isla de Samui para pasar a disposición judicial.

El fallecido es Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años. Aunque se sospechaba que el hijo del intérprete mantenía una relación sentimental con él desde hacía un año, el joven lo ha desmentido y ha desvelado a EFE que estaba obsesionado con él.

"Él estaba obsesionado conmigo . Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio".

Daniel Sancho se ha declarado culpable, pero ha comentado que cuando se intentaba alejar de Arteaga, le amenazaba: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

El joven ha asegurado que las autoridades tailandesas le están tratando bien y que no se ha sentido en ningún momento forzado a declararse culpable: "No me sentí cómodo, pero tampoco forzado".

Tras los hechos, según dicta el artículo 288, el joven podría enfrentarse a una pena de muerte, ya que Tailandia considera que el homicidio es uno de los delitos más graves que se pueden cometer.