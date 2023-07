La primera entrevista de Malú tras su ruptura con Albert Rivera: "Me estaba destrozando"

La pareja rompió hace un mes Esta semana se ha especulado sobre una posible reconciliación

Desde hace unos meses, Albert Rivera y Malú están en el foco mediático tras una posible ruptura de la relación. Los rumores aparecieron al ver que Rivera no se presentaba a los conciertos de la cantante, o cuando alguno de los dos iba a visitar a sus familiares, lo hacían separados. Aun así, hace un par de días, 'Vanitatis' aseguró que las especulaciones no eran ciertas, y que ambos seguían juntos.

Hace un mes, Luis Rollán, amigo de la artista, confirmó que la pareja había roto tras cuatro años de relación y una hija en común de tres años por un "desgaste de la relación". Y que incluso ya no vivían juntos.

Aun así, esta semana se ha hablado sobre una posible reconciliación entre la pareja, tras ser vistos con su hija, la madre y el sobrino de la cantante yendo a cenar.

Ahora, Malú ha concedido una entrevista a 'Socialité', en la que ha hecho un recopilatorio de su vida profesional: "Mirar hacia detrás es bonito y, al final, tienes esos recuerdos. Siempre da más miedo mirar hacia adelante y pensar en el futuro y en lo que está por venir, en cómo encararlo".

Aunque no ha hablado directamente sobre la relación con Albert Rivera, las frases que comentaba podrían referirse a su vida personal: "Mi gran batalla ha sido la de estar en paz conmigo misma y eso, a mí, me estaba destrozando y me estaba comiendo".

La artista ha asegurado que podría "haber hecho muchas cosas mejor", pero que al final todo lo que ha hecho le ha servido para algo: "Soy lo que soy por los aciertos y errores de mi vida".