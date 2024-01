La nieta de Paco Arévalo sentencia a Malena Gracia tras ser expulsada del tanatorio

La triste noticia del fallecimiento de Paco Arévalo impactó a todos. El pasado miércoles 3 de enero, el humorista perdió la vida de forma inesperada en su domicilio de Valencia.

Tras su muerte, familiares y decenas de celebridades acudieron al tanatorio para despedir al cómico. Una de las caras conocidas fue la de Malena Gracia, expareja de Arévalo, a quien le prohibieron entrar a la capilla ardiente: "Se han portado muy mal. No quiero hablar, no me lo esperaba (...) Me voy súper mal, súper disgustada. No me merezco esto", declaró la actriz.

Ana Arévalo, nieta del humorista, acudió al programa 'Fiesta' para hablar del cómico y aclarar toda la polémica surgida con la artista: "No quiero hablar mucho del tema porque es un momento para mi abuelo, para que se le recuerde como se debe, pero no me quiero callar porque las declaraciones que ha dado esta persona, de todo lo que ha dicho, no ha dicho ni una cosa que fuese verdad. Eso quiero dejarlo claro".

La joven aseguró que estuvo en el tanatorio, quien tenía que estar: "A mi abuelo le hubiese gustado que estuviésemos los que teníamos que estar, que éramos los que le queríamos con todo el corazón".

La nieta del madrileño explicó que su abuelo y Malena no tenían ningún tipo de contacto a día de hoy: "Ella dijo que creía que nosotros éramos su familia, pero eso es mentira porque nosotros no hemos tenido trato con ella. Ha dicho que se ha sentado muchas veces a comer con nosotros en nuestra mesa. Mentira también. Encima ir a un plató de televisión la noche en que mi abuelo estaba siendo enterrado... ¿Qué tipo de persona hace eso?".

Ana comentó que la ruptura entre ambos afectó mucho a Paco y que la cantante le ha hecho sufrir mucho: "Malena le hizo sufrir bastante. Lo ha pasado muy mal con ella. ¿Cómo lo vas a pasar bien con una persona que le ha puesto como le ha puesto en los platós de televisión? Días antes de lo que ha pasado, estuvo poniendo verde a mi abuelo. Y encima se presenta en el tanatorio".