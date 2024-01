Bertín Osborne se arrepiente de la última conversación telefónica con Paco Arévalo: "Le dije de todo"

La triste noticia del fallecimiento de Paco Arévalo ha impactado a todos. En especial, a Bertín Osborne, uno de los compañeros de profesión del humorista y con quién mantenía una relación de amistad muy especial.

En 2017, ambos fueron protagonistas de una discusión que provocó que rompieran su amistad durante un tiempo. Todo ocurrió cuando se reunieron en casa de Osborne con varios amigos, entre los que estaban presentes, Juan Carlos I y la Infanta Elena. Arévalo publicó una foto en sus redes sociales, pensando que había traicionado su confianza.

Sin embargo, los dos se reconciliaron de forma pública en un programa de 'Mi casa es la tuya' y siguieron con esa relación de "hermanos". Osborne ha asegurado a Nacho Abad en 'Boca de todos', que para él, Paco era su hermano: "Me unía una amistad desde hace 42 años. Fue el primer amigo que tuve en esta profesión y la verdad es que ha sido una vida juntos".

El cantante ha lamentado la última conversación con el humorista fallecido: "Hace un mes hablé con él y tuvimos una bronca por teléfono. Yo soy una persona que me cuido y él, desde la muerte de su mujer, se medio abandonó (...) Le pegué un broncazo y le dije de todo. Entre otras cosas que cualquier día le iba a pasar algo e iba a dejar a su familia. Cuando me lo contaron casi me da un infarto, me arrepentí de habérselo dicho".

Bertín ha explicado que ese día, Arévalo se enfadó con él tras todo lo que le dijo: "Le dije que no iba a durar nada, que tenía que adelgazar, andar, operarse. Le dije lo que tenía que hacer. Él se ha ocupado de todo el mundo menos de sí mismo".

Aunque todavía se desconoce el motivo de la muerte inesperada, Osborne cree "al 90%" que se trata de un infarto: "He asumido que ha sido así, porque otra cosa no tenía. Era el candidato perfecto para el infarto, porque tenía un sobrepeso acojonante y no se movía ni hacía nada".