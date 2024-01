Malena Gracia revela cómo se lleva realmente con el hijo de Paco Arévalo

2024 ha empezado de forma triste para la familia de Paco Arévalo: el conocido humorista español perdía la vida el pasado 3 de enero de 2024 de forma inesperada. Tras su muerte, hijos y conocidos han querido despedir al cómico en el tanatorio de Valencia, al que se han acercado decenas de personalidades.

Sin embargo, de todas ellas es Malena Gracia, ex pareja de Paco, la que ha destacado. Y es que la familia de Paco Arévalo no quiso que Malena Gracia accediera a la capilla ardiente para despedir al que fuera el hombre de su vida durante un periodo de tiempo.

Después de hablar con la prensa que estaba presente en el tanatorio, Malena Gracia se ha sentado en el plató de De Viernes y ha revelado cómo es realmente su relación con el hijo de Paco Arévalo.

Malena Gracia asegura estar muy triste y abatida con la situación con la que se encontró al llegar al tanatorio de Valencia: "yo a Paco le conocí hace más de 20 años, hemos hecho muchísimos platós juntos, una serie de televisión que tuvo mucho éxito, muchas galas, nos hemos pasado muchos años trabajando...". Era consciente de que la familia podía expulsarle de la capilla ardiente, pero un abogado le confirmó que si Paco Arévalo no lo había dejado por escrito, nadie era capaz de impedirle una despedida.

Lo que la artista e invitada de De Viernes no esperaba era que el hijo de Paco Arévalo le hiciera "burla y empezara a reírse de mi en un tanatorio". Sin embargo, sí que se lleva bien con la otra hija del cómico, Nuria: "me duele el desprecio que se me hizo en el tanatorio. Su hijo nunca me ha querido y nunca le gustó que saliera con él".