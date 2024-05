Lautaro se compara con Mbappé y Haaland: "Puedo sentarme en la misma mesa"

Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, ha completado una gran temporada con los 'nerazzurri'. Con su futuro en el aire, el argentino es el máximo goleador de la Serie A tras realizar 24 tantos y se encuentra en uno de los mejores momentos de toda su carrera.

El contrato del capitán del Inter finaliza en 2026 y, en declaraciones para 'La Gazzetta dello Sport', ha tranquilizado a la parroquia de Milán asegurando que no ve ningún problema en seguir ligado con el Inter: "Estamos cerca, únicamente faltan un par de cosas. Estamos hablando con Marotta (director ejecutivo) y Ausilio (director deportivo), pero también depende de la propiedad. Esperemos cerrarlo pronto, no sé qué pasará de aquí a la semana que viene, pero no hay problemas entre nosotros", expresa.

El argentino afirma que la ciudad y su gente son los grandes motivos por los que quiere continuar en el Inter: "Aquí hay un ambiente especial, aquí crecen mis hijos, aquí mi esposa tiene un restaurante. Aquí siento el cariño de la gente. Se lo debo todo al club y a la gente del Inter. Estuvieron cerca de mí desde el principio. Solamente gracias a ellos logré ser capitán, lo que es un honor y una responsabilidad. El brazalete es un sueño que me dio el fútbol", explica el delantero.

"No tengo nada que envidiar"

Preguntado por su estado de forma y por el gran momento en el que se encuentra, Lautaro no se corta y afirma que está a la misma altura de Mbappé y Haaland: "Puedo sentarme en la misma mesa que estos grandes. No tengo nada que envidiar, los números y los trofeos lo dicen. Hay campeones que han ganado menos que yo. Tengo que seguir trabajando con responsabilidad, como me enseñó mi padre, pero puedo sentarme en la misma mesa que estos grandes", concluye.