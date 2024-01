El motivo detrás de la expulsión de Malena Gracia del tanatorio de Paco Arévalo

Durante el pasado miércoles, saltaba la noticia del fallecimiento de Francisco Rodríguez Iglesias, artísticamente conocido como Paco Arévalo. El cuerpo del cómico fue hallado sin vida a los 76 años de edad, en su domicilio, después de encontrarse indispuesto varios días. Su hijo, Paco, explicaba emocionado a las puertas del tanatorio la imprevisible noticia.

"Ha sido súper repentino, muy rápido, cuatro días que parecía que tenía gripe y ha ido empeorando... Yo creo que sí ha sido un infarto", detallaba. El inesperado fallecimiento del humorista ha supuesto un profundo dolor a sus seres queridos y allegados, que se han acercado al tanatorio para despedirse.

Entre los visitantes se encontraba Malena Gracia, expareja del actor durante un periodo de varios años. La actriz dedicó unas bonitas palabras en redes sociales al enterarse de la noticia, junto a una fotografía de ambos. Sin embargo, a pesar de ser una de las primeras en llegar al tanatorio, no ha podido despedirse en persona al ser expulsada del mismo.

La artista, explicaba a los medios de comunicación lo ocurrido. "Se han portado muy mal (...) ha ocurrido algo muy feo hoy, no lo voy a contar, pero es horrible... Me voy súper mal, súper disgustada... no quiero hablar, perdonadme, pero es que estoy muy mal, no me lo esperaba y creo que no merezco esto", decía a la prensa mientras se alejaba del tanatorio.

"La familia de Arévalo y sus hermanos no han dejado que entre en la sala para que se despida de él", apuntaban desde el programa 'Vamos a ver'. El motivo detrás de esta actuación de la familia, podría estar en la aventura que ambos tuvieron mientras el humorista seguía casado, algo que admitió Arévalo en polígrafo hace unos años.

"Desde que vi a Malena me gustó. Hemos mantenido relaciones esporádicas y luego ya consolidamos los dos la pareja. Fue una aventura... Mi mujer no se ha metido nunca en mi vida, ella ha sido una gran señora siempre", explicaba Arévalo en su momento.