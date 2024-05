Los postulados y referentes del Cesc Fàbregas entrenador

Cesc Fàbregas es la sensación en los banquillos de Europa. En un solo año ha conseguido ascender al Como a la Serie A italiana, un equipo que ha pasado de luchar por la permanencia en la Serie B a dar el salto a la máxima categoría del fútbol italiano.

Cesc ha comandado al Como, si bien el primer entrenador oficial ha sido el galés Osian Roberts. El de Arenys ya tendrá la categoría de técnico Pro a partir de la próxima temporada y podrá sentarse en el banquillo del conjunto del norte de Italia.

El técnico tiene muy claras sus ideas y postulados futbolísticos, tal y como explicó en una entrevista a 'El Larguero' de la Cadena SER. Cesc también habló sobre algunos de los entrenadores que marcaron su carrera como futbolista.

Táctica

Cuando Cesc pasó de ser jugador a entrenador tuvo como prioridad "cambiar la mentalidad de los jugadores, tuve la suerte de que algunos de ellos eran mis compañeros y los conocía bien. Sabía lo que podían dar a nivel técnico táctico y mental Ellos estaban contentos con estar en play off, era un sueño, pero para mí no era suficiente. Le prometí al dueño que quedaríamos primeros, fue un pacto, y más o menos se cumplió".

Cesc Fàbregas dirigiendo un entrenamiento del Como / COMOFOOTBALL

Tras mentalizar a sus jugadores, Cesc pasó a trabajar el sistema de juego. "Lo primero que hice fue un cambio táctico. Jugábamos muy bajos defensivamente, con un 3-5-2 en el que no me sentía cómodo. Puse una línea de cuatro para ser más agresivos arriba, recuperar tras pérdida y ser presionantes".

Su empeño ha obtenido sus frutos y relata que "con el balón hemos mejorado y en los últimos tres últimos meses se vio mi equipo reflejado. Ha sido un proceso bonito y rápido. Su mentalidad es muy diferente y nos ha salido un buen trabajo”.

Estilo

Cesc Fàbregas no se casa con una manera de jugar concreta. Su frase sobre este aspecto fue contundente: "Primero tienes que ver los jugadores con que puedes contar, eres un egoísta si poner por delante tu fama personal al equipo".

Cesc Fàbregas pasó del Mónaco al Como, donde acabó su carrera de futbolista / EFE

Cesc recalcó que "me adapto lo que veo y tengo para ganar partidos, que es lo fundamental. Si nos presionan hombre a hombre, no podemos salir desde atrás. Debes aprovechar entonces si tienes arriba un dos contra dos de tus delanteros y jugártela al 50 por ciento. Otra cosa es si puedes jugar entre líneas, si tu me dejas jugar, yo te juego. Quiero que seamos valientes, tener los conceptos claros para lo que hay que hacer”.

Psicología

El ex del Barça se hizo viral por el vídeo de una bronca a sus jugadores en el vestuario. Cesc considera que "hay momentos de todo. En algunos debes empujar un poquito más y transmitir el mensaje. Debes saber el momento de cuándo hacerlo y cómo hacerlo para que los jugadores lo hagan bien”.

Cesc Fàbregas con el director deportivo del Como, Denis Wise / EFE

Su idea es constituir “una familia" y que tenía en el Como "un grupo que era muy fuerte, de amigos, que peleaban por un sueño. Reforcé este mensaje desde más arriba". Eso sí, Cesc aclaró que hay que marcar distancias: "Yo no o puedo ser su amigo, su compañero. Sé que cuando juegas, consideras a tu entrenador como el mejor del mundo y si no lo haces, eres el peor. No puedo ser su amigo o compañero".

Su juego de equilibrios en la caseta le ha llevado a forjar "un grupo muy unido, fuerte y es lo que te lleva a la victoria. En tres o cuatro partidos hemos sufrido y la mentalidad nos llevó a ganar en el minuto 90".

Entrenadores que le han marcado

LUIS ARAGONÉS: "Aprendí de él tener que ganar sí o sí. Le he copiado cosas como su frase de que si no gano con este equipo, soy una mierda de entrenador. Transmitir la confianza de ganar, ganar y ganar. Del segundo no se acuerda nadie. Quiero cambiar la mentalidad y tener la cabeza fuerte".

Cesc Fábregas debutó con la selección española de la mano de Luis Aragonés / EFE

VICENTE DEL BOSQUE: "Me quedo con su tranquilidad, el saber estar en momentos muy complicados, de mucha tensión y con las palabras justas”.

PEP GUARDIOLA: "Tácticamente es con el que más aprendí, llevaba el ajedrez en el campo. Fue el más crack. Es el mejor del mundo, sin duda. No tengo que decirlo yo, los logros hablan por sí solos y por su manera de jugar”.

JOSÉ MOURINHO: "Destaco cómo gestiona el vestuario, juega con la cabeza de los jugadores y en esto es el mejor. Cuando estás bien o no tan bien, siempre te hace sentir el mejor y esto es algo muy importante”.

Cesc Fàbregas conversa con José Mourinho en el Chelsea / EFE

ARSÉNE WENGER: "Con Wenger vi cómo debe ser un mánager. Controla un poquito todo, como Alex Ferguson. Es algo que no se lleva tanto. Controla todo, gestiona a su staff, controlar los grupos, crea una cultura de trabajo en la ciudad deportiva y que toda la familia trabaje unida".

Este aprendizaje le sirvió en el Como porque "cuando llegué no teníamos campo para entrenar, ahora contamos con una ciudad deportiva propia de la Serie A, con un estadio en condiciones. Todo el mundo crea y va con la la misma idea. En definitiva es generar un club en general".

Cesc Fàbregas ha sido una esponja y reveló que “tengo muchas cosas escritas de todos los entrenadores para llevarlo a mi terreno. Robamos ideas de todos y estoy orgulloso de hacerlo”.