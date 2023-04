El cabreo de Karol G con la revista GQ por esto que hicieron

Un gesto que ha sido muy aplaudido en redes La cantante ha arremetido contra la revista tras ver la portada

A lo largo de los últimos años, desde que el retoque digital estuviera al alcance de todos, son muchos los famosos que se han quejado de que los fotógrafos o diseñadores gráficos han retocado demasiado sus fotografías. Sin embargo, pocos lo han hecho saber de forma tan clara como Karol G, la artista colombiana que ha arremetido con dureza contra la revista GQ por publicar una imagen modificada sin su permiso.

"Ni mi cara es esa, ni mi cuerpo es ese", asegura Karol G

"No sé ni por dónde empezar este mensaje... Hoy, mi portada de GQ se ha hecho pública. Una portada con una imagen que no me representa. Ni mi cara es esa, ni mi cuerpo es ese y estoy muy contenta y cómoda de la forma que me veo en realidad. Agradezco la oportunidad de estar en la revista, pero a pesar de haber dejado clara mi disconformidad con las numerosas alteraciones que hicieron en la imagen, no hicieron nada al respecto. Como si necesitara esas modificaciones para verme guapa", empezó atacando Karol G sin piedad a los responsables de la portada.

marico quiero a la persona que editó las fotos de karol g PRESAAAAA A TODO GQ PRESOOOOO SE PASARON HORRIBLE pic.twitter.com/Sn2lDp35jx — joana (@lillacraa) 6 de abril de 2023

Además, es consciente de que la imagen "puede tener repercusiones, pero más allá de que sienta que es irrespetuoso conmigo, esto va por las mujeres que se despiertan cómodas con su cuerpo a pesar de los estereotipos sociales". Un mensaje muy valiente que ha sido aplaudido por millones de personas en todo el mundo, pero que no ha obtenido respuesta por parte de la revista GQ.

Sus seguidores también han compartido el malestar a través de las redes sociales, en parte, porque Karol G no parece Karol G en absoluto.